Украинские военные перепели рождественские мировые хиты 22.12.2023, 23:54

Видео снимали в блиндаже на Бахмутском направлении.

Украинские военные записали для украинцев рождественское поздравление, исполнив хиты Happy Xmas, Have Yourself a Merry Little Christmas, Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! и I'll Be Home for Christmas. Видео опубликовано 22 декабря на странице фандрейзинговой платформы United24 в Facebook.

Кавер-версии знаменитых песен военные исполнены на бандуре, свирели, гитаре, перкуссии и синтезаторе. В кавер-версиях некоторые слова, отмечается в пресс-релизе, были изменены, чтобы напомнить мировому сообществу о важности поддержки Украины, которая противостоит российским оккупантам.

«Мы хотели поздравить мир с Рождеством и в то же время напомнить, что война в Украине продолжается. Выбранные песни являются подлинными символами праздников. В каждой из них мы заменили несколько слов. Например, в композиции Happy Xmas звучат слова war is over («война завершилась»). Мы добавили всего одно «нет» – «война не завершилась» («war is not over»), – рассказала координатор проекта Ярослава Гресь. – Или же I'll Be Home for Christmas – песня, написанная от имени солдата-участника Второй мировой войны, которую пел [американский певец] Фрэнк Синатра. «I will be home this Christmas» («Я буду дома в это Рождество») изменилось на I won't be home this Christmas («Я не буду дома в это Рождество»). Из уст украинских военных эти строки звучали столь щемяще, столь искренне. Украине необходима поддержка. И сегодня, и в Рождество, и на Новый год. Мы верим, что мир это снова почувствует и будет рядом».

Ролик снимали в блиндаже на Бахмутском направлении на фоне уничтоженных российскими оккупантами гражданских объектов – дома культуры и железнодорожного вокзала в Лимане, школ и автозаправочной станции в Константиновке в 15 км от линии фронта.

Участие в съемках видео, созданного при поддержке «Культурного десанта», приняли военнослужащие Вооруженных сил Украины, парамедик Украинской добровольческой армии и военные медики. Среди них – Александр Ремез, Инна Короленко, Дмитрий Романчук, Михаил Адамчак, Артур Темченко, Михаил Олейник, Дмитрий Дудко, Ирина Косовская, Виктория Чудаковская и Светлана Чередниченко.

«Моя военная служба длится почти два года, и сегодня музыка – это способ реабилитации не только для меня, но и для моих побратимов, с которыми мы сейчас находимся на бахмутском направлении, – сказала боевой медик взвода огневой поддержки 206-го батальона ТРО ВСУ Инна Короленко. – В период рождественских праздников люди естественно дистанцируются от чужих проблем. Я бы очень хотела, чтобы этот проект дал миру понять, что война не закончилась и нужно включаться максимально. Чем больше у нас будет сторонников, тем больше помощи нам поступит, и мы скорее будем двигаться к победе».

