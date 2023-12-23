ВОЗ: Каждый второй человек на Земле рискует заразиться лихорадкой Денге 23.12.2023, 1:04

В Беларуси в 2023 году зарегистрировали четыре случая лихорадки.

Около 4 млрд человек, или каждый второй житель Земли, рискует заболеть лихорадкой Денге. Об этом на брифинге в Женеве заявила руководитель группы ВОЗ по арбовирусам Диана Рохас Альварес.

По словам эксперта, с начала 2023 года во всем мире было зарегистрировано более 5 млрд случаев заражения Денге и 5 тысяч смертей от этого заболевания. Альварес предупредила, что ВОЗ оценивает риск распространения Денге на планете как высокий. Она призвала обратить максимальное внимание на эту проблему, а также подготовиться к реагированию на будущий сезон Денге.

На сегодняшний день нет специфического лечения тяжелой формы Денге, однако раннее выявление вируса и доступность медицинской помощи может снизить процент смертности при тяжелой форме заболевания.

В основном Денге встречается в городских районах с тропическим и субтропическим климатом, однако распространение инфицированных комаров затрагивает все больше стран, отметила Альварес.

«Распределение комаров изменилось за последние несколько лет из-за нескольких факторов, и в 2023 году явления Эль-Ниньо и изменение климата привели к увеличению числа случаев выявления Денге в странах, ранее свободных от него, таких как Франция, Италия и Испания», — подчеркнула Альварес.

В Беларуси в 2023 году зарегистрировали четыре случая лихорадки Денге — это были завозные случаи.

Лихорадка Денге — вирусная инфекция, которая передается трансмиссивным путем, то есть при укусах кровососущих членистоногих переносчиков — комаров.

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