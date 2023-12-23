Украина и Польша согласовали план действий по разблокированию границ
- 23.12.2023, 2:34
Варшава и Киев обещают решить проблему до Рождества.
В пятницу, 22 декабря, Украина и Польша согласовали план действий по разблокированию границы до Рождества.
Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Польши Павел Ганчарж во время пресс-конференции после встречи со своим украинским коллегой Сергеем Деркачем, сообщает Wiadomosci.
Он уточнил, что в Киеве состоялась длительная встреча, которая, в частности, касалась протеста на польско-украинской границе. По словам Ганчаржа, она должна была стать прорывом в реализации важнейших требований польских протестующих.
«Мы согласовываем последние детали, что приведет к окончательной договоренности», — сказал он.
Он также выразил надежду, что вскоре должна пройти встреча между министром инфраструктуры Польши Дариушем Климчаком и представителями забастовщиков, и проблему блокады решат до Рождества.
В Министерстве восстановления Украины также заявили, что согласовали план действий по разблокированию границы с новым руководством Министерства инфраструктуры Польши.
Там отметили, что удалось достичь понимания по компромиссным решениям. Следующим этапом должны стать переговоры польского Мининфраструктуры с протестующими.