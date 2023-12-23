ВСУ ударили авиабомбами JDAM по россиянам на юге 23.12.2023, 3:42

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Перехватывать летели сбитые Су-34.

Украинские военные нанесли удары высокоточными авиабомбами JDAM по складам и военной технике российских оккупантов. Видео разлетелось по соцсетям.

В конце видео отмечено, что боевую работу провели бойцы 140 отдельного разведывательного батальона морской пехоты.

По данным OSINT-каналов, эпизод произошел на южном направлении фронта, а именно в селе Абрикосовка Херсонской области.

На видео видно, как украинские военные наносят удары по тыловым составам обеспечения ВС РФ высокоточными авиабомбами JDAM, комбинируя удары с реактивными снарядами GMLRS – последние используются в системах HIMARS.

Украинский Генштаб на вечер 22 декабря отчитался о работе авиации: она нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

В ролик попали и три российских истребителя-бомбардировщика Су-34, о сбитии которых сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук и подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Военные написали, что они летели перехватывать украинские авиабомбы.

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