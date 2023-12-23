ВСУ ударили авиабомбами JDAM по россиянам на юге
- 23.12.2023, 3:42
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Перехватывать летели сбитые Су-34.
Украинские военные нанесли удары высокоточными авиабомбами JDAM по складам и военной технике российских оккупантов. Видео разлетелось по соцсетям.
В конце видео отмечено, что боевую работу провели бойцы 140 отдельного разведывательного батальона морской пехоты.
По данным OSINT-каналов, эпизод произошел на южном направлении фронта, а именно в селе Абрикосовка Херсонской области.
На видео видно, как украинские военные наносят удары по тыловым составам обеспечения ВС РФ высокоточными авиабомбами JDAM, комбинируя удары с реактивными снарядами GMLRS – последние используются в системах HIMARS.
Украинский Генштаб на вечер 22 декабря отчитался о работе авиации: она нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.
В ролик попали и три российских истребителя-бомбардировщика Су-34, о сбитии которых сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук и подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
Военные написали, что они летели перехватывать украинские авиабомбы.