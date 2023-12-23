На погранпереходе «Тересполь — Брест» сложилась сложная ситуация с очередью на въезд в Беларусь 23.12.2023, 4:13

По словам дальнобойщиков, сейчас въезда в Беларусь из Польши можно ждать больше недели.

На польской стороне погранперехода «Тересполь — Брест» сложилась сложная ситуация с очередью на въезд в Беларусь. Там выстроились многокилометровые очереди фур. Один из водителей рассказал белорусскому изданию MOST, что некоторые фуры стоят в «колейке» уже девятые сутки. Дальнобойщики связывают это с тем, что отдельные большегрузы под «липовыми» предлогами пересекают границу в приоритетном порядке.

Один из дальнобойщиков рассказал, что за восемь суток продвинулся всего на 20 километров. Когда он въезжал в «колейку» — до границы было около 42 километров. Сейчас — примерно 22. Для него такая ситуация беспрецедентная. Раньше 40 километров он проходил максимум за четыре дня.

— Даже не знаем, куда писать и просить, чтобы не издевались над нами, — эмоционально рассказывает он.

По информации собеседника издания, пограничный и таможенный контроль со стороны Польши работает в обычном режиме. Все дело в автомобилях, которые проезжают без очереди. Он говорит, что это фуры на номерах LLB и LLU — Любартувского и Лукувского повятов Люблинского воеводства. Польская полиция пропускает их, в то время как других дальнобойщиков, которые пытаются объехать очередь, штрафуют.

— Наверное, все проплачено. Как по-другому? — предполагает он.

«Едут как бы к себе на базу, а оттуда объезжают колейку»

Другой собеседник, знакомый с ситуацией на границе, подтверждает: водители, которые не пробиваются вперед в обход, стоят около недели.

— Номера LLB едут как бы к себе на базу. Их пропускает полиция в Мендзыжеце. А уже оттуда они пытаются объезжать колейку дальше — якобы едут на agencja celna (таможенное агентство. — Пер. MOST), которая расположена перед самой границей. Их там тоже пропускают без очереди.

У луковских перевозчиков (номера LLU) тоже есть формальные основания проезжать без очереди, там есть собственность транспортной компании, автомобили которой зарегистрированы в том регионе.

— Возле Кукурык (деревня у границы с Беларусью. — MOST) они выкупили землю и сделали там свою базу. Фуры на номерах LLU якобы возвращаются на свою базу, а на самом деле едут на границу, затамаживаются и едут в Беларусь, — утверждает источник MOST.

Кроме того, вне очереди едут перевозчики, у которых есть соответствующие документы (например, о том, что их груз — скоропортящийся). Многим, по словам участников отрасли, удается сделать такие же, но «липовые» документы.

— Фрахты сейчас выросли на 50%. Поэтому водители готовы платить и штрафы за то, что объезжают колейку. Кому платят не посуточно, а от фрахта, тот рискует. Умудряются объехать колейку, — говорит собеседник.

Он знает несколько водителей, которые за неделю уже два раза пересекли границу, но соглашается, что другие все это время стоят в очереди.

По данным сервиса Granica.gov.pl на вечер 22 декабря, в пункте пропуска «Корощин» для грузовых авто среднее время время ожидания начала регистрации составляет 32 часа. Легковушки могут попасть к погранпереходу «Тересполь» за 19 часов, автобусы — за пять. С белорусской стороны очереди не зафиксированы.

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