Милиция перешла на усиленный вариант службы 23.12.2023, 6:59

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Возле храмов установят контрольно-пропускные пункты.

Милиция переходит на усиленный вариант службы на предстоящих рождественских выходных, сообщили в пресс-службе МВД.

«В рождественские выходные сотрудники органов внутренних дел будут нести службу в усиленном режиме», — говорится в сообщении ведомства.

Возле храмов, где будут проводиться богослужения с большим количеством прихожан, милиция установит контрольно-пропускные пункты, а за прилегающими территориями организуется наблюдение с применением видеосистем.

На особом контроле также будут дороги возле костелов: инспекторы ГАИ станут пристально следить за соблюдением гражданами правил парковки, стоянки и остановки машин, нарушениями ПДД пешеходами.

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