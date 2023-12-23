ГУР: Путин паникует из-за двух вещей 1 23.12.2023, 8:47

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Украинская разведка раскрыла главный провал Кремля.

У Кремля есть два главных страха. Российское руководство особенно боится смены политического режима и возможности распада страны на фоне образования контролируемого полицейского государства.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий во время дискуссии «Украина и мир впереди 2024».

«Больше всего чего они боятся? Очень просто, двух вещей. Первое - это смена режима в Москве. И второе - это фрагментация или распад РФ. Соответственно, для того, чтобы это сохранить, Россия и проводит такую политику, которая есть на сегодня», - сказал Вадим Скибицкий.

По словам представителя ГУР, руководство России ведет политику, направленную на сохранение единства страны, избегая внутренних разногласий и разделения.

Скибицкий также указал на то, что планы, которые Путин ставил перед собой относительно войны с Украиной, не были достигнуты ни в 2022, ни в 2023 году. Эти цели переносятся на будущие годы, поскольку достижение их оказалось сложной задачей для оккупантов.

«Цели, которые ставил перед собой Путин по проведению так называемой «сво», — не достигнуты ни в 2022, ни в 2023 году. Он их просто переносит на следующий год», - отметил Вадим Скибицкий.

По его словам, одной из основных задач России в войне против Украины остается сохранение контроля над всеми временно оккупированными территориями и выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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