«Москва начнет гореть»: раскрыт сценарий переворота в РФ 23.12.2023, 9:00

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Полковник ВСУ рассказал, что приведет восстанию против Кремля.

В России может начаться настоящий переворот. К этому могут принести удары по военным объектам в Москве.

Об этом в интервью «Главреду» рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

«Единственная точка, которая может к этому привести – это удары по военным объектам в Москве. Причем широкий спектр военных объектов – от «центров принятия решений», начиная от бань на Рублевке (потому что они в банях решение принимают) и заканчивая военными объектами в Москве в Подмосковье вплоть до Коломны, Дубны (здесь есть ядерный исследовательский центр)», - говорит Свитан.

Он добавил, что на военно-политическое руководство начнут давить тогда, когда «Москва начнет гореть».

«Пока мы не доберемся до Москвы, абсолютно никакие действия не приведут к смене парадигмы, которую сейчас заняла Россия», - говорит Свитан.

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