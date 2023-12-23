«Москва начнет гореть»: раскрыт сценарий переворота в РФ
- 23.12.2023, 9:00
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Полковник ВСУ рассказал, что приведет восстанию против Кремля.
В России может начаться настоящий переворот. К этому могут принести удары по военным объектам в Москве.
Об этом в интервью «Главреду» рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.
«Единственная точка, которая может к этому привести – это удары по военным объектам в Москве. Причем широкий спектр военных объектов – от «центров принятия решений», начиная от бань на Рублевке (потому что они в банях решение принимают) и заканчивая военными объектами в Москве в Подмосковье вплоть до Коломны, Дубны (здесь есть ядерный исследовательский центр)», - говорит Свитан.
Он добавил, что на военно-политическое руководство начнут давить тогда, когда «Москва начнет гореть».
«Пока мы не доберемся до Москвы, абсолютно никакие действия не приведут к смене парадигмы, которую сейчас заняла Россия», - говорит Свитан.