В оккупированном Крыму раздался небывалый по мощности взрыв
- 23.12.2023, 9:04
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Детонацию было слышно сразу в нескольких городах.
Во временно захваченном войсками России Крыму в ночь на субботу, 23 декабря, прогремел громкий взрыв. Его было слышно в нескольких городах.
Об этом сообщили в Telegram-канале «Крымский ветер». Как рассказали жители оккупированного украинского полуострова, взрыв было слышно в Армянске и в Джанкое.
«В районе Армянска якобы российский С-300 по цели стрелял, но не попал. По неподтвержденным данным, на земле детонация началась», – написали на канале.
«В Джанкое тоже слышали этот взрыв, сообщают подписчики. Видно хорошо шарахнуло», - говорится в публикации.
Оккупационные власти Крыма взрывы пока не комментировали.