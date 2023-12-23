В оккупированном Крыму раздался небывалый по мощности взрыв 23.12.2023, 9:04

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Детонацию было слышно сразу в нескольких городах.

Во временно захваченном войсками России Крыму в ночь на субботу, 23 декабря, прогремел громкий взрыв. Его было слышно в нескольких городах.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Крымский ветер». Как рассказали жители оккупированного украинского полуострова, взрыв было слышно в Армянске и в Джанкое.

«В районе Армянска якобы российский С-300 по цели стрелял, но не попал. По неподтвержденным данным, на земле детонация началась», – написали на канале.

«В Джанкое тоже слышали этот взрыв, сообщают подписчики. Видно хорошо шарахнуло», - говорится в публикации.

Оккупационные власти Крыма взрывы пока не комментировали.

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