Перед Новым годом белорусы начали получать странные SMS нового типа 23.12.2023, 9:08

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Что изменилось?

Перед Новым годом многие белорусы ждут заветные посылочки: кому-то идет бандероль от родни, запаковавшей в пакеты и коробки все самое вкусное, кто-то еще месяц-полтора назад оставил ползарплаты на маркетплейсе и сейчас предвкушает дождь из посылок, а кто-то заказал всего одну, но очень важную вещь, чтобы побаловать себя любимого.

В общем, работникам почты сейчас нельзя расслабляться ни на минуту — надо по максимуму раздать все, что так хотят видеть люди. Впрочем, нам с вами тоже нельзя терять бдительность — перед Новым годом аферисты не дремлют, пишет onliner.by.

Схему с SMS, отправленными якобы от лица государственных учреждений, дельцы опробовали уже давно. И, по всей видимости, результатом остались довольны. А потому на нас идет новая волна сообщений.

«Пошта Беларусі: Ваша пасылка прыбыла на склад, але не можа быць дастаўлена з-за няпоўнага адрасу. Калі ласка, скарыстайцеся гэтай спасылкай, каб пацвердзіць свой адрас на працягу 12 гадзін. (Націсніце спасылку зараз або скапіруйце і адкрыйце ў Google.) Добрага дня, калектыў Беларускай пошты!» — такую SMS получил один из наших читателей.

Но будучи человеком внимательным, он понял, что никакого доброго дня, если выполнить все требования, не будет. В самом деле: чего хорошего можно ожидать от «Беларускай пошты», которая присылает сообщения с номера с кодом, который соответствует США, и делится ссылкой с доменом icu.

— Посылку я действительно ожидаю, но смутили номер и адрес сайта. Проверил информацию на официальном сайте «Белпочты» и узнал, что от меня не требуется уточнения данных. Ради спортивного интереса перешел по ссылке. Как и ожидалось, попросили ввести данные банковской карты, — предупреждает соотечественников о новом витке развода читатель.

В пресс-службе «Белпочты» ранее уже рассказывали, что подобные сообщения белорусы начали получать еще во время больших ноябрьских выходных. По ссылке мошенники просят ввести адресные данные и доплатить за услугу, получая таким образом доступ к карте. Как видим, теперь аферисты решили перейти на белорусский язык, пытаясь вызвать максимум доверия у получателей.

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