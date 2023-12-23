Байден подписал рекордный оборонный бюджет США 1 23.12.2023, 9:24

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Сколько денег получит Украина?

Президент США Джо Байден в пятницу, 23 декабря, подписал закон об оборонной политике США, в котором предусмотрены рекордные 886 миллиардов долларов на ежегодные военные расходы. Документ также предусматривает продолжение инициативы помощи Украине до конца 2026 года и выделение 300 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, а также информагентство Reuters. Законопроект об оборонной политике Штатов был принят Конгрессом на прошлой неделе.

«Сегодня я подписал закон HR 2670, «Закон о разрешении на национальную оборону (NDAA) на 2024 финансовый год» («Акт»). Закон разрешает ассигнование на финансовый год главным образом для программ национальной безопасности Министерства обороны, Министерства энергетики, Государственного департамента и разведывательного сообщества», – заявил Байден.

Данный документ регулирует все: от повышения заработной платы военнослужащим и закупок кораблей и самолетов до такой политики, как поддержка иностранных партнеров, таких как Тайвань.

Закон объемом около 3100 страниц предусматривал повышение заработной платы военнослужащим на 5,2% и увеличил общий бюджет национальной безопасности страны примерно на 3% до 886 миллиардов долларов. В нем также перечислены некоторые китайские компании по производству аккумуляторов, у которых Пентагон не имеют права делать закупки.

Кроме того, законопроект продлевает одну из мер помощи Украине – «Инициативу содействия безопасности Украины» – до конца 2026 года, разрешая выделять 300 миллионов долларов на программу в финансовом году, заканчивающемся 30 сентября 2024 года, и в следующем.

Однако эта цифра невелика по сравнению с 61 миллиардом долларов, которые Байден попросил Конгресс одобрить, чтобы помочь Киеву в борьбе с российским вторжением. Республиканцы отказались одобрить помощь Украине без согласия демократов на значительное ужесточение иммиграционного законодательства.

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