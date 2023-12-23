«На Новый год друзья принесли батарею» 23.12.2023, 9:28

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Белорусы рассказали истории о самых необычных подарках на праздники.

Эту гонку не остановить. Подарки дарят в школах соседям по партам, коллегам на работе, прячут для родных и близких под праздничной елкой. Многие из них забываются и просто теряются, а вот память о некоторых остается навсегда, пишет onliner.by.

История трогательная: «Денег на куклу Barbie не было, но родители все равно купили»

Детство Юля провела в деревне Бакшты на окраине Налибокской пущи. Родители преподавали в школе. В непростых девяностых семья жила без излишеств. Несмотря на это, во времена дефицита мама все равно сумела раздобыть для дочек по кукле Barbie, от которых тогда фанатели практически все белорусские девчонки.

— В середине девяностых все у нас было достаточно скромненько, — вспоминает Юлия. — В 10 лет я мечтала получить куклу Barbie, но воспитывали нас не так, как это часто принято сейчас. Когда мы ходили в магазин «Детский мир», я не говорила «Мама, купи мне вот это», а спрашивала: «Мамочка, а на что у нас сегодня есть деньги?» Иногда она говорила «На вафельку», а иногда я понимала, что мы купим что-нибудь только в следующий раз… О Barbie я мечтала втайне и осознавала, что она стоит каких-то нереальных денег. Эта кукла представлялась невероятной ценностью, которая может быть только у избранных.

Ни у кого из девочек из моей деревни на тот момент ее точно не было, разве что у двоюродных сестер, живших в городе. Мы тогда играли в другие куклы, они были значительно проще.

Новый год родители Юли обычно отмечали с друзьями — ходили друг к другу по очереди. Вот и в тот раз семья нашей героини собиралась в гости. Выходя из дома, Юля заметила, что под елкой еще ничего не было.

— Домой мы вернулись в два часа ночи. Я обнаружила, что там уже лежат две Barbie — для меня и младшей сестры. Кудрявая блондинка ушла сестре, а брюнетка с гладкими волосами досталась мне. В то время я уже сомневалась в существовании Деда Мороза, а тут подумала, что он действительно есть.

Через несколько лет стало известно, что мама в тот праздничный вечер просто на секундочку задержалась дома, и, когда мы вышли, она быстренько поставила заготовленные подарки под елку.

Сейчас я понимаю, что это была ненастоящая Barbie, но для меня она все равно была самой совершенной в этом мире.

Юля вспоминает, что несколько лет играла с куклой и специально по выкройкам шила для нее одежду. Ради нового образа пришлось даже пожертвовать бабушкиным тюлем.

— Нам нужна была фата для свадебного платья, а тюль подходил для этого лучше всего. Я думала, что бабушка не заметит, но, конечно же, она потом все увидела и нас отругала. Но кукла была очень красивая, и у нее было много нарядов, — подчеркивает Юля. — Как часто я вспоминаю про тот случай? Практический каждый Новый год. Это история о том, что всегда стоит верить в чудо. Когда я подкладываю что-то детям под елку и вижу их радость, то вспоминаю себя: ведь и я была такой.

История смешная: «Нам подарили настоящую батарею!»

Наталья живет в Жодино и вместе с супругом Михаилом уже давно работает на трикотажной фабрике «Світанак». Там и познакомились с семьей художников — Виктором и Ириной.

— Мы были дружными молодыми семьями и все праздники проводили вместе. Тем более у нас дети: у них двое мальчишек, у нас две дочки, — с улыбкой вспоминает Наталья. — Очередной Новый год — а было это в середине девяностых — решили встречать в нашей квартире. А у нас была традиция дарить друг другу подарки. И вот открываем мы дверь и видим большую разукрашенную подарочную упаковку. Тут Витя говорит: «С Новым годом!» — и, поддерживая этот груз, передает его Мише. Мы разворачиваем, а там лежит батарея. Мы все рассмеялись. Никто не ожидал, что в такой красивой упаковке может лежать обыкновенная ребристая батарея.

Просто друзья знали, что квартира у нас угловая, в ней холодно, и решили подарить вот такой подарок. Мы батарею установили, и она до сих пор — уже порядка 30 лет — стоит у нас дома в детской. Как только туда захожу, сразу вспоминаю эту историю.

Был у Натальи еще один необычный случай. На этот раз все произошло на рабочем месте: коллеги в день ее рождения вручили огромную коробку.

— Как только я ее взяла, они сразу начали говорить: «Ой, Наталья Геннадьевна, только аккуратнее держите! Там очень хрупкая вещь!» Я удивилась и решила посмотреть, что же все-таки внутри. Подумала, может, стекло какое-то или подделка. Когда я очень осторожно распаковала коробку, то увидела там… пышный березовый банный веник. Со стороны все выглядело очень смешно, особенно то, как бережно я вскрывала эту коробку.

История пророческая: «Сестра прислала мне фигурку морячка, а потом я сам стал моряком»

Для Александра один из самых памятных подарков — маленькая фарфоровая фигурка морячка, которую когда-то подарила ему сестра.

— Мне было 10 лет, я жил в деревне в Гродненской области. Старшая сестра как-то прислала посылку. Помню, в ней лежали леденец на палочке, раскрошившийся в коробке, и вот этот маленький морячок. В детстве смотрел на него и представлял, что это я. Самое интересное, что прошло время — и я сам отправился служить в военно-морском флоте во Владивосток. Когда мне сказали об этом в военкомате, я сразу же вспомнил про эту статуэтку.

Получается, что в каком-то роде морячок «связал» мою жизнь.

Раньше фигурка долгое время стояла дома рядом с сервизами, а теперь я перенес ее себе на рабочее место. Хочется, чтобы она стояла именно здесь. Конечно, она навевает определенные воспоминания, и мне приятно, что сестра когда-то сделала такой подарок. Он вроде и маленький, но всегда напоминает мне о ней — вот уже больше 40 лет.

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