ОПЕК всё? 1 Алексей Тихонов

23.12.2023, 9:36

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Рынок нефти находится на грани ценовой войны.

Больше года назад, когда ОПЕК под руководством Саудовской Аравии приняла решение ограничить добычу нефти, я написал, что ОПЕК этим решением пилит сук, на котором сидит. Бен Салман тогда своим решением решил бросить вызов США. Вызов был принят, и США нанесли ответный удар по Саудовской Аравии: экспорт нефти из США достиг нового рекорда; США договорились с Венесуэлой о постепенной отмене нефтяных ограничений при соблюдении Венесуэлой выдвинутых США требований, что увеличило предложение венесуэльской нефти на рынке; США также немного ослабили контроль за иранским экспортом, позволив ему продавать немного больше нефти в Китай, чтобы она конкурировала там с санкционной российской нефтью. Помимо этого, быстрый рост добычи нефти демонстрирует ряд стран Южной Америки.

В результате тактика Саудовской Аравии потерпела крах. Высокие цены на нефть, после принятия решения о сокращении добычи, не продержались в прошлом году и двух месяцев, и теперь цены на нефть находятся еще ниже того уровня, который смог бы сбалансировать бюджет королевства.

На этом фоне вчера о выходе из ОПЕК объявила Ангола, недовольная наложенными на нее ограничениями по добыче на уровне 1,1 млн барр. в стуки. Ангола хочет добывать 1,5 млн барр. Это решение окончательно ставит крест на попытках Саудовской Аравии контролировать цены на нефть.

Вероятно, рынок нефти находится на грани ценовой войны. Саудовская Аравия слишком долго теряла долю рынка, обеспечивая прибылью не входящие в ОПЕК нефтедобывающие страны и стимулируя наращивание ими экспорта. Дальнейшее сокращение добычи королевством лишено смысла, а значит единственный выход – это вытеснение с рынка нефтедобывающих стран с высокой себестоимостью добычи путем резкого увеличения добычи и экспорта. Саудовская Аравия с легкостью может увеличить добычу и экспорт на 3 млн барр./сутки.

А это ведь это еще ОПЕК не столкнулась с неизбежным на рубеже следующего десятилетия сокращением спроса на нефть, вызванным стремительно ускоряющим темпы энергопереходом. Отдельный привет в этой связи хочется передать кремлевскому опарышу, бюджет страны которого чуть менее чем полностью зависит от экспорта нефти.

Алексей Тихонов, t.me

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