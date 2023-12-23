Где смотреть видео-онлайн на Рождество: подборка прямых трансляций из костелов Беларуси 23.12.2023, 9:45

Первые святые Мессы начнутся уже вечером 24 декабря.

Католики в Беларуси отмечают Рождество Христово 25 декабря, а первые праздничные святые Мессы «Пастерки» проходят в костелах уже вечером 24 декабря.

Посещение служб на Рождество является обязательным для верующих, однако в случае отсутствия такой возможности или болезни многие приходы приглашают к участию в празднике через интернет.

Поскольку Красный костел в Минске закрыт уже второй год, трансляция святой Мессы отсюда прекращена, но можно присоединяться онлайн к молитве в других костелах.

Сайт katolik.life привел список YouTube-каналов приходов, которые регулярно ведут прямой эфир.

Для перехода на канал нажмите на ссылку, чтобы выбрать стрим со святой Мессы вечером 24 или на протяжении дня 25 декабря. Некоторые каналы уже опубликовали запланированные трансляции.

Кафедральный костел в Минске

Кафедральный костел в Гродно

Национальный санктуарий в Будславе

Фарный костел в Лиде

Костел святого Иоанна Евангелиста в Минске

Костел святого Пио в Молодечно

Санктуарий Божьей Матери Фатимской в Жодино

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