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Карпенков появился на учениях с шевроном ЧВК «Вагнер»

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  • 23.12.2023, 10:06
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Карпенков появился на учениях с шевроном ЧВК «Вагнер»

Фотофакт.

Заместитель министра внутренних дел — командующий внутренними войсками Николай Карпенков появился на сборах бойцов спецподразделений в куртке с шевроном ЧВК «Вагнер».

На шевроне изображен контур Беларуси с черепом и надпись «Спецназ ВВ МВД PMC Wagner Group», пишет nashaniva.com.

Как сообщает телеграм-канал внутренних войск МВД, сборы проходили в учебном центре внутренних войск, а тактико-специальную подготовку на них проводили «инструкторы с боевым опытом».

Ранее флаг ЧВК «Вагнер» заметили на показательном выступлении отряда спецназа «Торнадо» в войсковой части 3310 в Минске. Он висел на флагштоке рядом с государственным флагом Беларуси и флагом спецназа.

Пропагандист из Russia Today Константин Придыбайло тогда заявил, что «вагнеровцы» вошли в состав спецназа «Торнадо».

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