Кремль провалил план по захвату газового рынка Китая 23.12.2023, 10:10

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Пекин принял неприятное для РФ решение.

Визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Пекин полностью провалился. Россия попыталась надавить на Китай в вопросе строительства газопровода «Сила Сибири-2», однако старший брат Кремля не приемлет такого поведения, пишет dialog.ua.

В связи с этим было объявлено, что PetroChina возобновит строительство нитки D из Туркменистана на 15 млрд м³ газа в год.

Как отметил экономист Сергей Гурьянов, позитивной стороной поездки главы российского правительства в КНР стало то, что китайские партнеры «продавили» РФ в сфере электронной коммерции – «на территории России будут построены огромные склады и логистические центры для продажи китайского ширпотреба».

Кроме этого китайцы получили право на вырубку леса и строительство своих лесокомбинатов в России.

Аналитик Синди Лян напомнила, что Китай импортирует более 40% своего природного газа. Крупнейшие поставки трубопроводного газа производят по Центральноазиатскому газопроводу, который проходит через территории трех стран: Туркменистан, Узбекистан и Казахстан.

Сейчас газопровод Центральная Азия – Китай состоит из трех линий A, B и C, с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год. Линия D, строительство которой обсуждают несколько лет, пройдет по наиболее короткому маршруту из Туркменистана через Юг, через Таджикистан и Кыргызстан в западную часть технологического предприятия Синьцзян.

Пропускная способность линии D – около 30 млрд куб. м в год.

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