Облаять как Песков Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

23.12.2023, 10:21

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Лохматая дворняга заливается, а «слоны» военных поставок в Украину идут и идут.

Бессилие путинской «дипломатии» перед НАТОвскими поставками в страну, которую, якобы «Ленин создал» легче всего описать с помощью образа медленно шествующих по улице слонов и лохматого дворового песика, который то яростно, то лениво облаивает их степенный шаг.

Вот и сегодня.

Нидерланды уведомили, что готовы поставить 18 истребителей F-16, но правда надо выполнить требования к персоналу и инфраструктуре. Между прочим, передаваемые F-16 заменяются на F-35. Поэтому оборона Нидерландов не пострадает, а напротив – укрепится.

Словно развивая мысль Нидерландов, Франция уведомила, что первая группа военных пилотов начнет обучение во Франции в январе 2024 года.

Германия с Финляндией объявили о предоставлении очередных пакетов военной помощи. Германия раскрыла поставки, а Финляндия предпочла сообщить только сумму – 100 млн. евро.

Что же, лавровцы, надо как-то ответить? Можно в сотый раз объявить про поставленное военное оборудование будет представлять собой «законные военные цели». Или же сообщить, что это только «затягивает конфликт». Наконец, имеет смысл сказать, как это делает пресс-секретарь Песков, что эти поставки ничего не изменят, а «цели будут достигнуты».

Вообще можно приведенное выше записать на пластинку и включать этот набор пустого сотрясения воздуха. А «слоны» военных поставок идут, идут, идут.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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