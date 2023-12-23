Где лучше всего поставить елку по принципам фэн-шуй
- 23.12.2023, 10:30
Пять самых удачных вариантов.
Фэн-шуй – это древнее китайское учение о гармонии человека и Вселенной. Согласно этой практике, размещение елки на правильном месте способствует положительному потоку энергии, баланса и уютной атмосферы в доме.
Издание Homes and Gardens опубликовало советы экспертов по этому поводу. Идеальное расположение новогоднего дерева зависит от сфер жизни, которые вы хотите улучшить.
Центр – здоровье и благополучие
Вы можете поставить елку в центре любой комнаты или в центре дома, если хотите укрепить свое здоровье и улучшить благосостояние. По словам экспертов, центральную часть дома считают ядром, символизирующим стабильность и равновесие.
Элемент «земля» символизирует энергию и равновесие, которые ассоциируются с этим местом. Выбирайте украшения желтого, оранжевого и коричневого цвета. Вы также можете использовать натуральный декор из камня, кристаллов или керамики, символизирующих прочность.
Юго-запад – любовь и отношения
Поставьте елку в правом углу любой комнаты или юго-западной части дома, чтобы привлечь или улучшить романтическую жизнь. Выбирайте цвета любви: розовый, красный, персиковый. Вы также можете купить украшения в форме сердца, символизирующие гармонию и единство.
Юг – слава и репутация
Такая зона расположена прямо напротив главного входа. Если установить новогоднее дерево именно там, то положительная энергия стремительно наполнит квартиру.
Юго-восток – богатство и процветание
Юго-восточный угол комнаты ассоциируется с богатством и достатком, что делает его благоприятным местом для елки, особенно если вы хотите повысить финансовое состояние в следующем году.
Восток – семья и здоровье
Восточный угол дома символизирует крепкое здоровье и семейное богатство. В идеале елку следует разместить в комнате, где собирается семья, например, в гостиной, чтобы поддерживать гармонию и единство.
Кроме того, в царстве фэн-шуй юго-восточная и восточная области ассоциируются с элементом «дерева», олицетворяющим рост, жизненную силу и положительный поток энергии.