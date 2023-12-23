Синоптики предсказали, где на больших выходных в Беларуси ждать метели, а где ливни 23.12.2023, 10:41

Погода приготовила сюрпризы на Рождество.

Основной фронт циклона «Н» сейчас навис над восточной половиной Беларуси и постепенно уплывает на восток.

Об этом сообщил телеграм-канал Nadvorie.

Чего ожидать нам до вечера пятницы, 22 декабря, и в ближайшие три дня – до 25-го?

Значительная часть территории страны теперь находится в тыловой части циклона – в прохладном неустойчивом воздухе, сообщил ТГ-канал. Это означает околонулевую температуру и подразумевает мокрый снег.

После обеда в пятницу, 22 декабря, с запада на территорию Беларуси начнет смещаться вторичный холодный фронт, предупредили синоптики. И чем ближе будет этот фронт, тем сильнее станет ветер: до 10-12 метров в секунду, а по западу – и вовсе до 16-ти. На время прохождения фронта осадки кое-где могут усилиться до ливней, сообщил портал. В основном же на сегодня нам пообещали мокрый снег при температуре -1..+1°, но по западу страны – с метелью.

«Боимся, в субботу, 23 декабря, погодка тоже будет не ахти» – огорчило Nadvorie. Республика продолжит оставаться в системе «умирающего циклона». Временами ожидают снег, в основном мокрый, при температуре 0..-2° и неприятным ветром – 8-12 м/с.

Белгидромет предупредил о сильном ветре

По данным государственного ведомства, сухо в ближайшие дни точно не будет. Нам пообещали и метели, и ливни. И все это – под «аккомпанемент» неслабого ветра.

23 декабря будет облачно с прояснениями, спрогнозировал Белгидромет. На большей части территории страны ожидают снег, мокрый снег, дождь. Правда, осадки пообещали кратковременные. Местами – слабый гололед и гололедица. Атмосферное давление днем будет расти. Ветер – порывами, особенно сильно – по западу. Температура воздуха в течение суток составит -4..+1°С.

24 декабря будет также будет облачно с прояснениями, сообщил Белгидромет. Снег, мокрый снег – на большей части страны. Местами ожидают слабую метель, гололедица останется. Погода останется ветреной, самые сильные порывы – по западу республики. Температура воздуха минимальная ночью 0..-5°С, максимальная днем -3..+2°С.

25 декабря воздушные массы атлантического происхождения принесут потепление. Облачность останется. Осадки – временами (снег, переходящий в дождь). В отдельных районах республики пообещали слабую метель и гололед, а ночью и утром на дорогах – гололедицу. Ветер точно не успокоится, а даже усилится. По информации Белгидромета, температура воздуха минимальная будет ночью – 0..-7°С, максимальная днем – от +1°С по северо-востоку до +9°С по юго-западу страны.

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