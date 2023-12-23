Появились первые кадры уничтожения трех российских Су-34 на юге Украины 23.12.2023, 10:52

Последний полет самолетов и горящие обломки на земле показали на фото и видео.

В Сети появилось видео 140-го отдельного разведывательного батальона ВСУ, на котором зафиксированы прилеты высокоточных авиабомб JDAM по позициям российских оккупантов.

При этом на камеры дронов также попали российские Су-34, которые вероятно летели на перехват бомб и в результате попали под огонь ВСУ.

Позже украинский журналист Андрей Цаплиенко опубликовал фото горящих на земле обломков одного из российских Су-34.

Напомним, что ВСУ сбили сразу три российских истребителя Су-34 на юге Украины. Защитникам Украины удалось уничтожить три вражеских истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении.

Позднее в ГУР раскрыли неожиданные детали уничтожения трех Су-34 РФ. В результате уничтожения российских самолетов, также ликвидированы и несколько оккупантов РФ.

В то же время появились новые подробности сбития трех российских военных самолетов. Оккупанты считают, что Украина задействовала на передовой ЗРК Patriot.

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