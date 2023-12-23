Украинский генерал: Ситуация на границе с Беларусью может измениться в любой момент

Украинский генерал: Ситуация на границе с Беларусью может измениться в любой момент2
- 23.12.2023, 10:58
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Стало известно, к чему готовятся ВСУ.
Командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на границе с Беларусью пока спокойно, но в любой момент ситуация может измениться и украинские бойцы должны быть готовы дать отпор оккупантам.
Об этом говорится в сообщении Командования Объединенных сил ВСУ в Facebook.
Отмечается, что Наев сделал соответствующее заявление во время пребывания в подразделениях, прикрывающих государственную границу в Ровенской области.
Он подчеркнул, что командующие в Северной операционной зоне на каждом направлении «не сидят сложа руки»: сейчас идет активная работа над развитием систем оборонительных рубежей, проходят тренировки войск под руководством опытных инструкторов и командиров, а также поддержка обученности бойцов.
По словам Наева, типичный комплекс мероприятий боевой подготовки в подразделениях, несущих службу в Северной операционной зоне, состоят из полосы препятствий, штурма помещений и опорных пунктов, оказания первичной домедицинской помощи и эвакуации раненых.
«Нарабатываем умение до автоматизма», — сказал он.