Японский «привет» Путину

Японский «привет» Путину2
- Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»
- 23.12.2023, 11:04
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Шахматную партию против Кремля разыграли блестяще.
В шахматах есть выражение – «тихий ход». Так называют неэффектный, на первый взгляд, ход, который по размышлении оказывается эффективным.
То же случается и в военно-политической сфере.
Япония смягчила правила экспорта вооружений. Это позволит «стране восходящего солнца» экспортировать несколько десятков ракет Patriot в США для пополнения запасов Пентагона.
Оказывается, Япония производит ракеты для Patriot по лицензии разработчика — американской компании Raytheon. В поправки, которые внесены в законодательство поставки оборонной продукции, произведенной в Японии по иностранной лицензии, странам-обладателям патента.
То есть, что касается ракет для Patriot – это прямо случай для поставок в Соединенные Штаты.
Куда ракеты отправятся после этого, нетрудно догадаться. Точнее сказать, куда они могут направиться.
Привет великому геополитику и всей его внешней политике, включая, среди прочего, и политику на японском направлении.
Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»