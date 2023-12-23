Японский «привет» Путину 2 Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

23.12.2023, 11:04

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Шахматную партию против Кремля разыграли блестяще.

В шахматах есть выражение – «тихий ход». Так называют неэффектный, на первый взгляд, ход, который по размышлении оказывается эффективным.

То же случается и в военно-политической сфере.

Япония смягчила правила экспорта вооружений. Это позволит «стране восходящего солнца» экспортировать несколько десятков ракет Patriot в США для пополнения запасов Пентагона.

Оказывается, Япония производит ракеты для Patriot по лицензии разработчика — американской компании Raytheon. В поправки, которые внесены в законодательство поставки оборонной продукции, произведенной в Японии по иностранной лицензии, странам-обладателям патента.

То есть, что касается ракет для Patriot – это прямо случай для поставок в Соединенные Штаты.

Куда ракеты отправятся после этого, нетрудно догадаться. Точнее сказать, куда они могут направиться.

Привет великому геополитику и всей его внешней политике, включая, среди прочего, и политику на японском направлении.

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