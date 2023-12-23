Перед Рождеством по всей Европе в небе заметили редчайшее явление

Перед Рождеством по всей Европе в небе заметили редчайшее явление1
- 23.12.2023, 11:15
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Что это было?
В последние дни над Европой фиксируют появление необычных и очень красивых радужных облаков.
В частности, днем 22 декабря жители многих городов на севере Италии могли полюбоваться захватывающим оптическим эффектом. Это прекрасное явление заметили в разных местах Турина и Вербано.
Также эти редкие облака в течение последней недели наблюдались по всей Великобритании.
Радужные облака - что о них известно
Радужные облака - это явление, которое происходит по механизму, аналогичному образованию радуги. Свет Солнца, приходящий на Землю, разбивается на цвета благодаря каплям воды (или кристаллам льда), присутствующим в облаках. Эти частички воды работают как призма. Таким образом появляется переливчатость в виде цветных участков на довольно высоких облаках.
Цвета зависят главным образом от размера капель воды. Самые красивые и красочные переливающиеся облака возникают, когда капли воды очень маленькие. Обычно такие облака возникают в горных районах.