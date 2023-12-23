Ракеты идут: оккупанты срочно перекрыли Крымский мост 2 23.12.2023, 11:20

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Стало известного что вызвало панику у россиян.

Российские захватчики внезапно перекрыли Крымский мост утром 23 декабря. На оккупированном полуострове была объявлена ракетная опасность.

Об этом сообщают крымские Telegram-каналы.

Российские пропагандисты около 9:47 заявили о якобы авиационной опасности на территории всего Крыма. Затем была объявлена ракетная опасность.

Через несколько минут российские оккупанты заявили, что движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли.

Перед этим Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил о пуске как минимум трех ракет в Джанкойском районе: вероятно, для перехвата атаки на Крымский мост.

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