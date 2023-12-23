«Предсмертный хрип» на совещании: история болезни Лукашенко 16 23.12.2023, 11:30

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Диктатор, судя по всему, совсем плох.

В четверг, проводя совещание по ценам, Александр Лукашенко говорил почти шепотом.

На видео заметно, что Лукашенко не просто хрипит, а совсем потерял голос и едва выдавливает из себя слова.

Потеря голоса из-за болезни у диктатора уже случалась. Но, наверное, впервые в истории пропаганда сама первая обратила на это внимание.

В связи с этим сайт Charter97.org решил напомнить о некоторых важных моментах из истории болезни Лукашенко

Разговоры о серьезном заболевании у Александра Лукашенко появились весной 2023 года, когда на ряде совещаний у него на руке был замечен катетер, а сам диктатор тяжело дышал и сипел. Тем не менее, он согласился принять участие в Параде Победы в Москве 9 мая. Там он выглядел очень плохо и даже не смог самостоятельно пройти 300 метров, чтобы возложить цветы к могиле Неизвестного солдата.

На шесть дней он полностью выпал из публичного пространства.

Только 15 мая Лукашенко показали народу — он посещал командный пункт ВВС и войск ПВО. На сильно ретушированном фото он выглядел как восковая фигура.

Тем временем бывший глава Парка высоких технологи Валерий Цепкало заявил, что Лукашенко после встречи с президентом России Владимиром Путиным 25 мая был доставлен в Центральную клиническую больницу Москвы в критическом состоянии.

Он даже назвал диагноз, который московские врачи поставили Лукашенко - синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС-синдром).

Это заболевание, характеризующееся нарушениями в системе свертывания крови при котором происходит образование множественных тромбов (кровяных сгустков). Так как факторы, способствующие свертываемости крови расходуются на образование тромбов, ДВС переходит в стадию снижения свертываемости крови, что вызывает кровотечение в различные органы.

Выраженность кровотечения может варьировать от небольших кровоизлияний на коже, до возникновения массивных кровотечений из желудочно-кишечного тракта, кровоизлияний в головной мозг, легкие и другие органы. Помимо вышеуказанных проявлений ДВС синдрома выделяют также следующие: отечность, боль в ногах и груди, одышка, холодный пот.

А 23 ноября, встречая Путина на саммите ОДКБ в Минске, Лукашенко странно дрожал. Раньше такое дрожание в объектив не попадало.

Такой тремор может быть как признаком старения, так и симптомом болезней или эмоционального напряжения.

На совещании по мелиорации и работе белорусской национальной биотехнологической корпорации, которое проходило 19 декабря и где снова досталось премьеру Головченко, голос Александра Лукашенко был сильно охрипшим.

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