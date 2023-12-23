В Минске появились фандоматы 6 23.12.2023, 11:50

3,416

Фото: «Минск-Новости»

Что это такое?

В Минске появились первые десять автоматов по сбору вторсырья. Сдать можно пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Правда, получить за них не деньги, а экобонусы на карту лояльности торговой сети. Но для этого необходимо еще установить на телефон специальное приложение, рассказывает агентство «Минск-Новости».

Фандоматы (от немецкого pfand — «залог», «заклад», «обеспечение») сейчас можно найти по 10 адресам: в Минске это ул. Налибокская, 1; пр. Победителей, 49 и 89; пр. Жукова, 44; ул. Л. Беды, 46; Логойский тракт, 37; Долгиновский тракт, 178; пр. Рокоссовского, 62; ул. Мирошниченко, 3; в Минском районе — деревня Копище, ул. Леонардо да Винчи, 3.

Какую тару принимают?

Обязательные условия: тара должна быть без жидкости, чистая, со штрих-кодом на этикетке и объемом от 0,5 до 2 л. Фандоматы принимают ПЭТ-бутылки, алюминиевые банки, флаконы, канистры, бутылки из-под моющих, чистящих, косметических средств, жидких продуктов, например питьевых йогуртов. Крышки также идут на переработку, однако отдельно не считываются штрих-кодом, поэтому желательно сдавать их вместе с пластиковой тарой.

Как сдавать?

Перед сдачей вторсырья необходимо зарегистрироваться в мобильном приложении, потому что без него невозможно получить экобонусы. Скачать его можно в Google Play и App Store.

Для регистрации нужно выбрать страну проживания и язык, ввести контактный номер телефона. На главной странице изображено количество бутылок и банок, которые сданы в фандоматы на переработку. Здесь же можно просмотреть текущие акции, связанные со сдачей тары, а также местонахождение автоматов на карте и часы их работы в торговой точке.

Итак, пробуем. На экране фандомата — кнопка «Сдать». Помещаю в приемное окно по одной бутылке и банке, устройство считывает штрих-код на этикетке и анализирует, какая именно пустая тара сдается. Далее аппарат предлагает ввести номер телефона для получения бонусов либо отсканировать QR-код, размещенный на самом устройстве. Я выбрала второй путь: в приложении на главной странице нажала «Сдать бутылки», а затем клавишу «Отсканировать». Автомат попросил подтвердить сканирование и затем начислил по 10 экобонусов за каждую сданную единицу.

Показатель исправной работы устройства — зеленый свет в приемном окне для бутылок и банок. Если оно начинает подсвечиваться красным, значит, экоавтомат заполнен и требует разгрузки.

Фото: «Минск-Новости»

Бонусы

Промокоды можно активировать только один раз, акционные предложения действуют до конца декабря. 100 экобонусов равняются одному бонусу на карту лояльности торговой сети, что эквивалентно 1 рублю. То есть сдал 10 пластиковых бутылок — получи рубль.

Как рассказал один из руководителей проекта Алексей Каренский, сейчас все находится в стадии запуска, идет сбор статистики о количестве сдаваемого вторсырья, скорости заполнения фандоматов. Затраты на доставку вторсырья от места сбора до переработчика должны быть минимальными, поэтому сейчас тестируется работа с несколькими организациями, занимающимися вывозом вторсырья и переработкой пластика.

В ближайшие месяцы планируется разместить еще 50 аппаратов, а до конца 2024 года их количество увеличится до 250.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».