Найдите все отличия за 14 секунд: веселая новогодняя головоломка 2 23.12.2023, 12:00

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Справятся только самые внимательные.

Рождественские праздники – самое любимое время года для многих. Мы дарим одному подарки и чудеса и создаем особое настроение, которое потом с теплом вспоминаем весь год. Помочь в этом могут и тематические головоломки.

Сайт OBOZ.UA предлагает решить именно такую. Это головоломка по поиску отличий. На ней изображен счастливый Санта и двое детей, которым только что достались долгожданные подарки. Но между двумя почти идентичными изображениями есть три отличия. Найти их нужно за 14 секунд.

Подобные упражнения, это не только способ создать себе немного праздничного настроения, но и действенный метод повысить концентрацию внимания у людей всех возрастов. К тому же, из этой головоломки можно сделать отличную игру для рождественской вечеринки, если распечатать ее на бумаге и предложить гостям найти все отличия на скорость в обмен на отдельный подарочек.

Итак, если вы готовы, ставьте таймер на 14 секунд и начинайте игру. Если время выйдет до того, как вы справитесь с заданием, не сдавайтесь. Ведь найти решение самостоятельно всегда лучше, чем подсмотреть в подсказку. Только такие усилия приносят пользу и развивают мозг.

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