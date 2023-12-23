Эксперт: Российские пилоты готовы поднять бунт после уничтожения сразу трех Су-34 1 23.12.2023, 12:07

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В небе заградотрядов нет.

Воздушные силы ВСУ в полдень 22 декабря уничтожили сразу три российских истребителя-бомбардировщика Су-34.

Россияне вдруг начали жаловаться, что Силы обороны Украины уже не в первый раз применяют новейшие средства ПВО, в частности, на Херсонском направлении.

Кроме того, в своих Z-каналах пропагандисты признались, что после инцидента возле Змеиного многие пилоты «пошли в отказ», но под давлением командования «их удалось переломить».

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал «24 Каналу», смогут ли российские пилоты восстать против произвола военного командования РФ.

Могут ли пилоты совершить бунт

Сейчас в российской армии существуют так называемые заградительные отряды, которые размещались позади основных войск для предотвращения бегства солдат с поля боя.

«Если речь идет о сухопутной операции, то в такой роли выступают кадыровцы. Для пилотов заградительных отрядов нет, поэтому они могут себе позволить подобные протесты», – подчеркнул Яковенко.

По его словам, авиация – это самая свободолюбивая часть армии. Конечно, дисциплина есть, но страха меньше. Ведь люди привыкли в индивидуальном порядке ежедневно рисковать жизнью. Поэтому возможно, что авиация станет теми подразделениями вооруженных сил России, которые первые откажутся выполнять задачи высшего военного руководства страны-террориста.

«Неизвестно, где или с какой стороны начнется бунт в российских вооруженных силах. Возможно, именно авиация покажет достойный пример», – сказал российский оппозиционный журналист.

Однако он отметил, что многое зависит от того, столько эффективных систем противовоздушной обороны Украина получит от партнеров.

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