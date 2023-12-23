Солдаты оливье Алина Витухновская

23.12.2023, 12:26

Почему постсоветский человек страшнее советского?

Агитация против стилистически и эстетически мало отличается от социальной рекламы «за». Качество объясняется желанием апеллировать к «глубинному» народу. Но глубинный народ не потребляет этот контент априори (условную Хаматову и пр.)

На самом деле качество объясняется исключительно неконкурентностью среды, ее замкнутостью на себе и неспособностью создать лучшее. А также тем, что она — плоть от плоти советской культуры, советских представлений и образа жизни — из которых есть пошел путинизм. И не только есть пошел, но и плотно укрепился. То есть, советская культура — одна из цементеющих основ режима.

Это тяжело смотреть по причине низкого качества и общей депрессивности пейзажа, где сливаются «Жигули», унылые заснеженные девятиэтажки, лица то ли убивающих, то ли оплакивающих матерей, вечно уставших и опять-таки онтологически советских женщин со стертыми чертами и преданностью пустоте, бессмысленности и смерти во взгляде.

Собственно, все это бесконечная интерпретация «Иронии судьбы», салат оливье вместо мозга.

Почему постсоветский человек страшнее советского? У советского не было выбора и он смотрел «Иронию судьбы». У постсоветского выбор есть. Но он опять смотрит «Иронию»! Почему Путин правит 20 лет? Вот поэтому.

Алина Витухновская, t.me

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