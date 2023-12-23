В России продолжается паника из-за ликвидации сразу трех Су-34 возле Крынок 23.12.2023, 12:49

6,242

Американские аналитики оценили масштабы деморализации.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что сбитие Силами обороны Украины сразу трех истребителей-бомбардировщиков Су-34 российских оккупантов вызвало в стране-агрессоре значительное беспокойство.

«Сообщается, что Воздушно-космические силы (ВКС) России потеряли три штурмовика Су-34 на юге Украины в период с 21 по 22 декабря», - говорится в отчете ISW.

Информацию о сбитии в эту пятницу трех самолетов украинскими военными на южном направлении подтвердили в российских ВВС.

Вместе с тем российские «военкоры» утверждают, что украинская ПВО сбила эти Су-34 в Херсонской области в районе Крынок.

«Российские «военкоры» отреагировали на единичный инцидент большим беспокойством относительно возможностей противовоздушной обороны ВСУ на юге Украины», - сообщается в отчете

Также аналитики ISW напомнили, что перед этим российские захватчики потеряли два вертолета Ми-8, бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35 «во время инцидента» в Брянской области 13 мая 2023 года. Тогда реакция в РФ относительно возможностей ПВО ВСУ была похожей.

Напомним, что ВСУ сбили сразу три российских истребителя Су-34 на юге. Защитникам Украины удалось уничтожить три вражеских истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении.

В ГУР раскрыли неожиданные детали уничтожения трех Су-34 РФ. Отмечается, что в результате уничтожения на южном направлении трех российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 ликвидированы и несколько оккупантов РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».