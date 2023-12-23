В России продолжается паника из-за ликвидации сразу трех Су-34 возле Крынок
- 23.12.2023, 12:49
- 6,242
Американские аналитики оценили масштабы деморализации.
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что сбитие Силами обороны Украины сразу трех истребителей-бомбардировщиков Су-34 российских оккупантов вызвало в стране-агрессоре значительное беспокойство.
«Сообщается, что Воздушно-космические силы (ВКС) России потеряли три штурмовика Су-34 на юге Украины в период с 21 по 22 декабря», - говорится в отчете ISW.
Информацию о сбитии в эту пятницу трех самолетов украинскими военными на южном направлении подтвердили в российских ВВС.
Вместе с тем российские «военкоры» утверждают, что украинская ПВО сбила эти Су-34 в Херсонской области в районе Крынок.
«Российские «военкоры» отреагировали на единичный инцидент большим беспокойством относительно возможностей противовоздушной обороны ВСУ на юге Украины», - сообщается в отчете
Также аналитики ISW напомнили, что перед этим российские захватчики потеряли два вертолета Ми-8, бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35 «во время инцидента» в Брянской области 13 мая 2023 года. Тогда реакция в РФ относительно возможностей ПВО ВСУ была похожей.
Напомним, что ВСУ сбили сразу три российских истребителя Су-34 на юге. Защитникам Украины удалось уничтожить три вражеских истребителя-бомбардировщика Су-34 на южном направлении.
В ГУР раскрыли неожиданные детали уничтожения трех Су-34 РФ. Отмечается, что в результате уничтожения на южном направлении трех российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 ликвидированы и несколько оккупантов РФ.