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В Минске задержали посетителей «Сеанса неснятого кино»

  • 23.12.2023, 12:53
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В Минске задержали посетителей «Сеанса неснятого кино»

Среди арестованных может быть директор кинофестиваля.

На этой неделе в Минске задержали посетителей мероприятия под названием «Сеанс неснятого кино», сообщает Telegram-канал «Священный Белавуд».

Его проводили организаторы фестиваля «Нефільтраванае кіно» 21 декабря в минском чайной студии на улице Гикало, 7а-7.

По информации ресурса, были задержаны несколько человек, как рядовых посетителей, так и организаторов и членов сообщества kinaklub.org (организаторы закрытого фестиваля Cinema Perpetuum Mobile, проекта «Кинобалаган», «Нефільтраванае кіно» и др.).

Задержанным присудили «сутки», сейчас они находятся на Окрестина.

Причина задержания и силовики из какого подразделения проводили задержания пока неизвестны.

Автор предполагает, что среди арестованных может быть директор фестиваля «Нефільтраванае кіно» Александр Мартынюк (Алекс Март).

В этом году Министерство культуры полностью отменило фестиваль «Нефільтраванае кіно» в Беларуси, а также ряд показов в других городах Беларуси. При этом фестиваль провел показы в Вильнюсе и Грузии.

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