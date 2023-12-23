Эстония окажет содействие Украине в мобилизации мужчин за границей 23.12.2023, 12:56

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Таллин готов заключить специальный договор с Киевом.

Глава МВД Эстонии Лаури Ляенеметс сообщил о готовности своей страны предоставить поддержку Украине в мобилизации ее граждан, если это потребуется. Об этом сообщает издание Postimees.

По словам министра, что в Эстонии проживает приблизительно 7500 украинских граждан призывного возраста. При этом он подчеркнул, что многие из них освобождены от обязательной мобилизации.

«По украинскому законодательству от мобилизации также освобождаются родители-одиночки, родители по меньшей мере трех детей, родители детей-инвалидов и люди, которые ухаживают за близким человеком. То есть, критериев, согласно которым человек не подлежит мобилизации, достаточно много», – пояснил Ляенеметс.

В соответствии с высказыванием министра, Украина не может осуществлять мобилизацию своих граждан, проживающих в Эстонии, в силу международного права. Этот процесс требует наличия соглашения между соответствующими государствами.

Ляенеметс планирует официально уведомить украинские власти о том, что в случае желания призвать украинских граждан, проживающих в стране, в армию, Эстония готова рассмотреть возможность заключения соответствующего договора с Украиной.

«Эстония не останется в стороне. Мы с удовольствием готовы заключить такой договор и помочь Украине. Мы имеем представление о том, где в Эстонии живут эти люди. Мы готовы оказать содействие в доставке этих людей из Эстонии в Украину, если они в этом нуждаются», – добавил министр внутренних дел.

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