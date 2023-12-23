Как приготовить на Новый год блюдо, которое принесет деньги в дом 23.12.2023, 13:17

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Рецепт салата «Глаз Дракона».

Новый год 2024 совсем скоро. Покровителем будет отважный Зеленый Дракон.

Эксперты говорят, что такой салат может принести в дом достаток и счастье.

Сайт glavred.info опубликовал рецепт салата Глаз Дракона, который готовить очень просто.

Такой салат не только принесет успех, но и очень вкусное блюдо на вашем праздничном столе. Одним словом, Зеленый Дракон точно оценит такой рецепт.

Вам понадобится:

Копченый окорок - 1 шт

Картошка отварная - 2 шт

Морковь отварная - 2 шт

Маслины - 10 шт

Яйца - 3 шт

Лук - 1 шт

Сахар - 1 столовая ложка

Уксус - 1 столовая ложка

Вода - 100 мл

Майонез

Соль, перец - по вкусу

Укроп - большой пучок

Первым делом моем, чистим и режем лук. Лук желательно порезать мелко.

Переложить лук в небольшую тарелку, добавить уксус 9%, сахар и воду. Хорошо перемешать и дать луку замариноваться 15 минут.

Предварительно отварить картошку, морковь, яйца.

Копченый окорочок или копченое куриное филе мелко порезать на кубики.

Также порезать мелко маслины.

Блюдо для салата подготовить и в тарелке нарисовать форму глаза майонезом, чтобы легче было собирать салат.

Натереть на крупной терке картофель, переложить на блюдо, немного посолить и смазать майонезом.

Следующий слой копченая курица, которую мелко порезали. Смазать второй слой майонезом.

С лука слить весь маринад и переложить на копченую курочку.

2 отварных яйца очистить, отделить желтки от белков.

Натереть отдельно желтки и белки и украсить салат натертыми ингредиентами. Обильно смазать майонезом и сформировать ложкой Глаз Дракона.

В готовом салате зубочисткой делаем красивые разделения для зрачка глаза, как на фото.

Серединку украшаем маслинами. Далее желтками. Середину глаза заполнить натертой на мелкой терке морковью.

Мелко порезать укроп и украсить салат Глаз Дракона.

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