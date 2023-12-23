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Жена Пескова опозорилась безумным заявлением о США

  • 23.12.2023, 13:33
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Жена Пескова опозорилась безумным заявлением о США

Татьяна Навка решила шокировать россиян.

Жена пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова и олимпийская чемпионка по танцам на льду Татьяна Навка, родившаяся в украинском Днепре, выдала порцию бреда о США, которая должна была отпугнуть россиян от эмиграции. Она заявила, что «Нью-Йорк и близко не стоял с российскими городами».

Америка «остановилась в развитии 30 лет назад», считает пропагандистка, тогда как РФ якобы «сделала большой скачок вперед». С этим бредом Навка заявилась на одно из шоу на телевидении, передает obozrevatel.com.

Много лет назад спортсменка хорошо жила в США, родила дочь и наладила хозяйство, но впоследствии решила переехать в Москву. Не так давно ее взрослая дочь Александра вернулась в Нью-Йорк, где когда-то родилась, и якобы «ужаснулась от города».

«Нью-Йорк абсолютно грязный, с бомжами, мусором. Все это покрыто смогом. Чувство серости. Просто они не развиваются. Как были такими, как когда я в 1991 году приехала, так и остались. Только появились еще бомжи, все эти люди непонятные люди, живущие и спящие на улицах, которые тут же едят. Туда им и дорога», – процитировали Навку росСМИ.

Семья Пескова в цивилизованном мире – нежелательный гость, так что спортсменке легче придумать причину оставаться в РФ, чем объяснить детям, почему они обречены на жизнь в диктаторской стране.

Навка также выдала, что России уже удалось решить проблемы, с которыми сегодня сталкивается США. Это касается и бездомных, которых пропагандистка не встречает на улицах, по которым ходит. Однако в сети есть немало кадров, доказывающих обратное.

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