Евро взял психологическую отметку во всех банках Беларуси 23.12.2023, 13:40

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Какие курсы валют установили обменники на длинные выходные?

Доллар и евро на нынешней неделе преимущественно дорожали. Посмотрели, какие курсы валют установили обменники на выходные. Во всех банках курс продажи евро превышает отметку в 3,5 рубля, сообщает zerkalo.io.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,25 рубля («Альфа Банк», «Банк БелВЭБ», «Сбер Банк»), а ниже всего — 3,22 рубля («БСБ Банк», «Технобанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «РРБ-Банк», «Статусбанк» — 3,207 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,565 рубля («БТА Банк»), а ниже всего — в «Банк ВТБ», «РРБ-Банк» (3,529 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,52 рубля.

Курс покупки российского рубля выше всего в «БСБ Банк», «Технобанк» — 3,46 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,53 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ», «Сбер Банк»), а самый низкий — 3,473 рубля («Статусбанк»).

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