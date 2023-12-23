Российские и украинские позиции на фронте поразила необычная эпидемия 23.12.2023, 13:44

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Похожее было во Вторую мировую войну.

Последние недели на фронте отметились ростом количества крыс и мышей, как на украинских, так и на российских позициях. Эпидемия мышей на фронте может создать дополнительный риск, поскольку они могут перегрызать кабели в военной технике.

Ранее подобная ситуация в этом регионе возникала во время Второй мировой войны.

Об этом говорится в данных британской разведки, опубликованных Министерством обороны Великобритании.

Теплая осень вместе с наличием достаточного количества пищи на полях, что осталась без внимания из-за боевых действий, вероятно, способствовали росту численности грызунов.

Из-за похолодания, вероятно, животные теперь разыскивают убежище в транспортных средствах и оборонных позициях воинов. В свою очередь, увеличение численности грызунов может повысить давление на моральное состояние защитников на передовой.

Грызуны также могут выводить из строя военную технику, перегрызая кабели. Кроме того, проверенные отчеты также свидетельствуют о том, что российские военные подразделения стали страдать ростом заболеваний, что, по их словам, связано с нашествием вредителей.

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