В легендарном минском доме под шпилем продается квартира 23.12.2023, 13:52

В нем жил известный белорусский драматург.

На Коммунистической, 14 около площади Победы в Минске продается трехкомнатная квартира. Это здание прозвали «домом под шпилем», и оно действительно стало легендарным для Минска.

Квартиры в таких домах появляются в продаже не очень часто. Кроме локации, из плюсов этой трешки — потолки выстой больше трех метров, балкон и большая для сталинки кухня.

А еще в этом доме жил известный белорусский драматург Алексей Дударев, пишет realt.by.

Этот дом находится на пересечении улиц Красной и Коммунистической. Здание строили для офицерских семей в 50-е годы. Дом «под шпилем» считается одной из первых высоток послевоенного Минска. Хоть в нем и пять этажей, но высота от земли до звезды с лавровыми ветками на самой макушке башни — 43 метра.

В доме под шпилем больше 30 лет прожил драматург и сценарист Алексей Дударев, который умер в начале этого года.

— И я вам скажу: лучшего места и лучшего дома в Минске нет! — говорил Дударев. — Пусть не обижаются на меня, коренного минчанина: я пожил и в Серебрянке, и в Чижовке, и на Кольцова, и на Некрасова… Перед тем как переехать сюда, я жил в трехкомнатной квартире на улице Танковой (сейчас — Максима Танка). Я ее обменял на четырехкомнатную с доплатой в этом доме — и ни разу об этом не пожалел.

Квартира, которая продается в доме под шпилем, находится на третьем этаже. В ней три раздельные комнаты и 81 метр общей площади. Жилая площадь — 52 квадрата, а кухня — около десяти. Этот вариант подойдет тем, кто готов вложиться в ремонт. Но из плюсов — в квартире сделана капитальная реконструкция. Проведена новая электрика, выровнены стены и бетонный пол. В кухне стоит новый гарнитур, а в раздельном санузле ремонт сделан полностью. В кухне из техники есть холодильник, духовой шкаф и газовая плита.

Площадь жилых комнат — 20, 18 и 14 квадратов. В одной из них есть выход на балкон. Еще в квартире есть небольшая гардеробная комната.

Стоимость квартиры — 169 тысяч долларов (2 096 долларов за квадрат).

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