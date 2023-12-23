Гойда по Лепсу

Гойда по Лепсу6
- Телеграм-канал «Русский декаданс»
- 23.12.2023, 13:59
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Россия укрепляет «скрепы».
Песня Бориса Моисеева «Голубая луна» исчезла с музыкальных платформ в России.
Не нужно останавливаться на достигнутом, мы поможем:
«Голубой огонек» нужно переименовать в «Серое задымление».
«Ласковый май» в «Призывной апрель».
Песню Лепса и Тимати «Лондон» запретить за призывы к релокации.
Убрать из общего доступа песню Любэ «От Волги до Енисея» за утверждение границ России без одобрения президента.
Удалить из интернета все выступления Володина и Красовского.
Да будут скрепы! Гойда!
Телеграм-канал «Русский декаданс»