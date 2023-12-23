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Гойда по Лепсу

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  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 23.12.2023, 13:59
  • 7,196
Гойда по Лепсу

Россия укрепляет «скрепы».

Песня Бориса Моисеева «Голубая луна» исчезла с музыкальных платформ в России.

Не нужно останавливаться на достигнутом, мы поможем:

«Голубой огонек» нужно переименовать в «Серое задымление».

«Ласковый май» в «Призывной апрель».

Песню Лепса и Тимати «Лондон» запретить за призывы к релокации.

Убрать из общего доступа песню Любэ «От Волги до Енисея» за утверждение границ России без одобрения президента.

Удалить из интернета все выступления Володина и Красовского.

Да будут скрепы! Гойда!

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