«Пьяный замдиректора уронил елку» 1 23.12.2023, 14:09

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Истории с новогодних корпоративов белорусских айтишников, которые закончились скандалом.

Сайт devby.io поговорил с читателями о самых странных новогодних корпоративах на их памяти, которые плохо закончились. Вот какие истории им удалось узнать.

Опрос в телеграм-канале Devby.io, в котором поучаствовали более 5 тысяч подписчиков, показал: в этом году 3% айтишников уедут на корпоратив на природу. 12% будут отмечать «оседло — но с масштабно»: с фейерверками, концертами и прочими развлечениями.

22% «просто где-нибудь посидят», 5% ждет «трэш и угар» в онлайне.

Примерно 25% опрошенных вообще будет отмечать — без корпоративов в этом году. К ним же присоединятся 7% фрилансеров.

«Пьяный замдиректора носился за сотрудницей, уронил елку…»

— Самый зашкварный корпоратив был давно, в 2010-х — на первом году моей работы.

Я только пришла в небольшую компанию. Денег на что-то феерическое у нас не было, а праздника хотелось. Директор выделил энную сумму на спиртное и еду — мы заказали пиццу, ребята сбегали в магазин. Составили столы в офисе, как на деревенской свадьбе.

Когда есть было уже нечего, столы сдвинули к стеночкам. Включили музыку. Замдиректора притащил откуда-то зеркальный шар. Начались танцы.

Часть людей перетекла в другое помещение — и я вместе с ними: там дизайнер пела под гитару песни своего сочинения. Потом гитара пошла по рукам.

А пока мы выводили: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрали-и-ись», — в соседнем кабинете будто бы снимали продолжение «Том и Джерри». Только в роли мышки — молоденькая сотрудница, а в роли кота — совершенно пьяный замдиректора. Он носился за ней по кабинету и уронил елку.

Чем дольше не мог ее догнать, тем агрессивнее становился. Началось всё вроде бы как шутка, но в итоге девушка стала звать на помощь.

Наши ребята вывели дебошира на улицу (он сыпал проклятиями и грозился их уволить завтра же), а коллега быстро собралась и уехала домой.

Я ехала с корпоратива домой и думала: вот бы в самом конце к нам в офис заглянули люди в черном и стерли всем память. «Ребята, вы отлично посидели, попели песни под гитару и разошлись». В той компании я проработала ещё 1,5 года. На корпоративы больше не ходила. Молоденькая коллега уволилась почти сразу — по согласованию сторон.

«Открываю дверь в нашу с коллегой комнату, а там парочка уединилась»

— Справляли корпоратив за городом. Днем заехали — нас расселили в домики по 2−3 человека в комнате.

Вечером мы собрались в гостиной большой усадьбы. Пили, ели, веселились. Один коллега заметил, что я испачкала рукав в соусе. И черт дернул меня пойти оттирать пятно не в туалет там же в усадьбе, а к себе в домик.

Открываю дверь в нашу с коллегой комнату, а там парочка уединилась — лид и моя соседка. Вроде я ничего такого не сделала, но мне было очень стыдно. Коллега со мной не разговаривала. Лид раздражался на меня. Когда понял, что я никому на работе ничего не рассказала, вроде как успокоился.

«Первое сообщение: «Фотки с корпоратива будут?» Следующее — что автора сообщения удалили из чата»

— У нас в офисе периодически проводились вечеринки: часть команды оставалась после работы — ребята пили, играли в настолки, еще какой-то движ был.

Как-то на пятничную вечеринку пришел новый сотрудник — тестировщик. К какому-то моменту он накидался до такого состояния, что не мог держать в себе ни грамма — его тошнило так, что забилась раковина в туалете. Все, что было рядом, оказалось «протестировано».

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После молодой человек еще чего-то выпил — и просто превратился в «недвижимость». Тормошишь его: «Андрей! Андрей!» — а он издаёт только: «Мэ-э-э». И все. А поздно уже. Никто не знает, где он живет.

Мы кое-как разобрались, как позвонить хоть кому-то из его списка контактов, — нашли по пропущенным. Выяснили, куда отправить тело.

В понедельник — смешная ситуация. Первое сообщение в общем чате от Андрея: «А фотки с корпоратива будут?» А следующее — уведомление, что его удалили из чата.

На самом деле совпадение: оказалось, заказчику отправили приложение, а он его не тестировал, хотя сказал, что все сделал.

Больше всех пострадала уборщица — она возмущалась, что никогда такого не видела и в следующий раз мы будем ликвидировать последствия сами.

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