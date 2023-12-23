Закон покерного стола: в НАТО спрогнозировали ход войны в Украине 1 23.12.2023, 14:18

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Исход войны является математическим вопросом?

Высокопоставленный представитель Министерства обороны на восточной границе НАТО Кусти Салм заявил, что Россия и Украина уже погрузились в «войну на истощение», которая, вероятно, продлится до 2024 года. Об этом он заявил в интервью изданию Newsweek.

«Это война на истощение. Россия намеренно хочет, чтобы мы думали, что они переживут, превзойдут по производительности украинских и западных врагов», — добавил он.

Салм отметил, что провал долгожданного летнего контрнаступления Украины сделал 2023 год горьким для Киева. Теперь некоторые политические элиты западных стран открыто «устали от Украины» и предупреждают украинских лидеров о долгой войне.

По его словам, исход войны является математическим вопросом. Он заявил, что каждые шесть месяцев «россияне могут завербовать 130 000 человек, но в подразделения они могут сформировать 40 000 человек». Эти 40 000 человек, по словам Салма, могут быть использованы в качестве наступательной силы для захвата новых территорий.

«Остальные 90 000 мобилизованных будут использоваться как пушечное мясо — вы используете их один раз и выбрасываете», — сказал Салм.

Он также добавил, что каждые полгода Москва теряет часть войск, эквивалентную примерно 37 процентам тех, кто вновь набирается каждые шесть месяцев.

«Мы за покерным столом. Нужно верить статистике», — сказал Салм.

Что касается того, являются ли российские потери постоянными и достаточно серьезными, чтобы в конечном итоге достичь переломного момента для Кремля, Салм сказал: «Что касается живой силы, я думаю, что мы… с точки зрения ресурсов и боеприпасов мы еще не достигли этой точки».

Салм сказал, что Европа на пути к достижению этих производственных мощностей, однако добавил, что изготовление снарядов и фактическая передача их в руки Украины — это «две разные вещи».

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