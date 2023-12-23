«Мужики, давайте организованно перекроем дорогу и не будем пускать «влезунов» 23.12.2023, 14:23

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Рассказ белоруса, который застрял в очереди на польской границе на более чем 45 часов.

Накануне Рождества и Нового года на границе Польши и Беларуси настоящий ажиотаж. Так, на утро 23 декабря, по сообщениям читателей, к единственному работающему пункту пропуска в Тересполе растянулась очередь на 11 километров. В ней находится и Антон.

Вот уже более 45 часов он ждет возможности пересечь границу. Белорус рассказал «Зеркалу», что там происходит.

Имя собеседника изменено в целях безопасности.

В очередь на пересечение границы Антон на своем авто стал еще в четверг, 20 декабря, в 13.00 по польскому времени (15.00 по белорусскому).

— Тогда до въезда на пограничный переход оставалось 7 километров. Сейчас пятница, 19.30 (21.30 по белорусскому. — Прим. ред.), и нам осталось проехать всего каких-то 3,5 километра, — Антон иронично описывал «Зеркалу» свою ситуацию вечером 22 декабря. — Мимо очереди проезжает очень много машин на «первом регионе», то есть зарегистрированных в Брестской области, обратно они не возвращаются. В среднем — одна машина в 5−10 минут.

Утром в субботу, 23 декабря другие читатели «Зеркала» рассказали, что очереди растянулись уже на 11 километров. Журналисты связались с Антоном. Он продолжал стоять. За ночь ему удалось продвинуться всего на 500 метров. Антон рассуждал, что перспектив пересечь границу в ближайшие часы практически нет — машины продвигаются очень медленно. Правда, прямо во время разговора с «Зеркалом» началось неожиданное движение.

— Пока мы с вами разговаривали, я проехал больше, чем за всю ночь. Вот она — сила независимой журналистики, пока пресса не вмешается, ничего не будет! — смеется мужчина.

Попасть домой Антон рассчитывает сегодня, хотя оптимизма в его голосе не слышится.

— Все зависит от границы. Если повезет, то сегодня, если нет — завтра, — вздыхает наш читатель. — В чатах пишут, что на прохождение всех контролей уже на территории пунктов пропуска нужно 8 часов, плюс дорога до дома.

«По времени ехать через Тересполь казалось выгодней»

Почему Антон не отправился на литовско-белорусскую границу, ведь там пунктов пропуска больше, чем на польской? Говорит, что решил не искушать судьбу, так как у него нет литовской медстраховки.

— Да и через Тересполь мне ближе и удобнее, — объясняет он. — Но самое главное — я почитал сообщения в чатах по пересечению литовско-белорусской границы. Там очереди действительно меньше, но скорость пропуска автомобилей ниже. По времени ехать через Тересполь казалось выгодней.

По словам читателя, из бытовых условий возле пункта пропуска — всего одна автозаправка. Там можно купить чай, кофе, горячий перекус и воспользоваться туалетом. Биотуалетов, пунктов с горячими напитками, питанием или обогревом в окрестностях нет.

— Согреваться приходиться в собственном автомобиле, а это — огромный расход топлива, — говорит Антон. — Вчера у меня в баке было бензина на 350 километров, сейчас датчик показывается, что осталось на 270 километров, то есть расход за ночь — на почти 100 километров пути.

Те водители, у которых заканчивается топливо в автомобилях, договариваются с соседями по очереди и отъезжают на АЗС, чтобы заправиться. Без согласия других участников очереди этого лучше не делать — назад могут не впустить. Таким образом люди борются с теми, кто хочет встать в «колейку» поближе.

«Есть желающие отстоять очередь за 200 евро?»

При этом довольно много водителей пытаются обойти очередь. Место можно получить либо по знакомству, либо купить.

— Только что женщина из соседней машины мне рассказала, что в одном из телеграм-чатов ей предложили место поближе к шлагбауму за 300 евро, — говорит Антон, добавляя, что еще сутки назад эта услуга стоила дешевле, не больше 100 евро.

В специализированных телеграм-чатах, где общаются пересекающие границу, «Зеркало» насчитало около 30 объявлений от желающих попасть в очередь побыстрее (предложений от продавцов не так много).

— Есть ли желающие отстоять очередь из Польши в Беларусь с субботы на воскресенье за 200 евро? — спрашивает анонимный пользователь одного из таких чатов.

Такие предложения возмущают тех, кто вынужден ждать десятки часов. Кто-то предлагает самоорганизовываться и выдавать номерки, чтобы упорядочить очередь. Кто-то готов к более радикальным действиям.

— Мужики, давайте организованно перекроем дорогу и не будем пускать «влезунов» (так в чатах называют тех, кто пытается проехать на границу без очереди. — Прим. ред.), — пишет пользователь под ником Плохиш. — Если надо, то можем и физическую силу применить! У меня в машине два ребенка, мы стоим уже 15 часов, а эти лезут без очереди, совести нет!

Польская полиция: «Ситуация спокойная. Но иногда случаются недопонимания»

К счастью, на практике до рукоприкладства и выяснения отношений с применением силы доходит редко. В комиссариате полиции в Тересполе «Зеркалу» сказали, что на вызовы от ожидающих в очереди сотрудники выезжают редко.

— Очередь на границе действительно очень большая. Но так происходит всегда накануне больших праздников, это неудивительно, — говорит дежурный комиссариата. — Конфликты в очереди иногда бывают. Это связано с тем, что люди вынуждены долго ожидать, они нервничают. Одни объезжают других, кто-то зазевается и не заметит, что перед ним машина немного продвинулась и в освободившуюся «дырку» может заехать автомобиль без очереди. Конечно, каждый хотел бы пересечь границу как можно скорее. С точки зрения полиции ситуация спокойная. Но иногда случаются недопонимания, это понятно, люди нервничают.

Напомним, на границе Польши и Беларуси сейчас работает только «Тересполь — Брест». Переход в «Берестовица — Бобровники» был закрыт в феврале 2023 года «в интересах государственной безопасности Польши» после вынесения приговора активисту Союза поляков в Беларуси Анджею Почобуту. Переход «Кузница — Брузги» закрыли еще в 2021 году после попытки штурма границы мигрантами.

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