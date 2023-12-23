Ликвидация трех Су-34: пропагандисты потребовали вывести войска РФ из Херсонской области 1 23.12.2023, 14:33

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Z-каналы настаивают на немедленном «жесте доброй воли».

Уничтожение трех истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ в Херсонской области вместе с новостью о скорой поставке Украине F-16 вызвали в российских Z-каналах панические настроения, сообщает dialog.ua.

Ресурс «ВДВ за Честность и справедливость», который ведут офицеры группировки "Днепр" ВС РФ, требуют немедленного «жеста доброй воли» на Южном фронте. Соответствующий пост был опубликован вечером 22 декабря.

Военные РФ подтвердили новость о сбитии трех Су-34, уточнив, что ВСУ достали российские самолеты в районе Чаплинки. Это глубокий тыл российской армии в Херсонской области, который находится примерно в 60 км от линии фронта.

Z-канал уверяет, что в последнее время некий «неизвестный иностранный ЗРК» взял под контроль практически все правобережье области по линии Новая Каховка - Армянск. Россияне предполагают, что это может быть комплекс Patriot. Это делает практически невозможной боевую работу там военной авиации.

«Наше командование тогда проигнорировало угрозу, что вылилось в потерю дефицитных бортов и ценных специалистов-пилотов», - написали военные РФ.

Они требуют отвода российской армии за линию Новая Каховка - Армянск, то есть оставления около половины правобережной части Херсонской области.

«Это обезопасит нашу авиацию, выведет пункты управления частями и соединениями из-под ударов ракетного вооружения противника и позволит нашим бойцам занять более выгодные для обороны позиции… В штабе ГВ «Днепр» уже разработан соответствующий план. Вот только генерал Теплинский, из-за личных амбиций и непомерного тщеславия, пока откладывает его реализацию», - сообщил российский военный ресурс.

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