Ответь, Лавров!
- Телеграм-канал «СерпомПо»
- 23.12.2023, 14:51
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Где же огромные дворцы с зимними фейерверками и бассейны с шампанским?
Скрепная общественность в России возмущена вечеринкой телеведущей Ивлеевой с дресс-кодом «почти голый». Какого-то рэпера, явившегося в одном носке, задержали. Язвительный «Коммерсантъ» уточняет: «На вечеринке он был без одежды».
Депутат Хинштейн бушует: «Рассчитываю, что и МВД также не останется в стороне и в отношении организаторов шабаша будут возбуждены административные дела».
Депутат Бутина, «Сорок сороков», «Зов народа», «Федеральный проект по борьбе с коррупцией», Роскомнадзор выстроились клином и атакуют.
Нас же вечеринка «элиты» изумила бедностью интерьеров и облезлостью гостей. Какие-то владелицы мелких магазинов, вышедшие в тираж «светские львицы» и «звезды» с поношенными лицами.
А где же? Где огромные дворцы с зимними фейерверками? Куда пропали бассейны с шампанским? Где клетки с дикими зверями? Изысканные наряды? Где высшее общество? Где? Переехало в Китай и к арабам в Эмираты? Ушло «на восток»? Отвечайте нам, Лавров!
Телеграм-канал «СерпомПо»