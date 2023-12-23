Ответь, Лавров! Телеграм-канал «СерпомПо»

23.12.2023, 14:51

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Где же огромные дворцы с зимними фейерверками и бассейны с шампанским?

Скрепная общественность в России возмущена вечеринкой телеведущей Ивлеевой с дресс-кодом «почти голый». Какого-то рэпера, явившегося в одном носке, задержали. Язвительный «Коммерсантъ» уточняет: «На вечеринке он был без одежды».

Депутат Хинштейн бушует: «Рассчитываю, что и МВД также не останется в стороне и в отношении организаторов шабаша будут возбуждены административные дела».

Депутат Бутина, «Сорок сороков», «Зов народа», «Федеральный проект по борьбе с коррупцией», Роскомнадзор выстроились клином и атакуют.

Нас же вечеринка «элиты» изумила бедностью интерьеров и облезлостью гостей. Какие-то владелицы мелких магазинов, вышедшие в тираж «светские львицы» и «звезды» с поношенными лицами.

А где же? Где огромные дворцы с зимними фейерверками? Куда пропали бассейны с шампанским? Где клетки с дикими зверями? Изысканные наряды? Где высшее общество? Где? Переехало в Китай и к арабам в Эмираты? Ушло «на восток»? Отвечайте нам, Лавров!

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