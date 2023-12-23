Супруга Пескова «изменила Родине», сделав сенсационное заявление 1 23.12.2023, 15:15

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Пресс-секретарь Кремля в курсе?

Чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка неожиданно поддержала участие россиян в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

В интервью российским пропагандистам из РИА «Новости», жена пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова назвала «кощунством» лишать этой возможности человека, шедшего к ней с рождения.

«Каждый зритель – не только в нашей стране, но и вообще в мире – будет знать, что этот спортсмен из России. Наши граждане будут плакать от счастья, что этот спортсмен, несмотря на все сложности, получил возможность показать, что наша страна впереди планеты всей.Если спортсмена не вынуждают высказываться или делать что-то против своей Родины, что в этом (нейтральном статусе) плохого? Я ничего плохого не вижу», – заявила 48-летняя супруга главы пресс-службы Кремля.

Такая позиция экс-фигуристки пошла вызвала бурную реакцию у российских болельщиков, так как пошла в разрез с «официальной политикой партии». Так, сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в международных соревнованиях без национальной символики, так как такие выступления будет считаться позором.

Россияне предполагают, как будет реагировать Песков, на такие слова своей жены, пишет obozrevatel.com.

«Навка? Мы с ней развелись две недели назад. Да и наш брак был чисто номинальным», - отреагировал Песков на сенсационные слова Татьяны Навки», – шутят россияне.

В сети удивляются, что Навка позволила себе сделать такие заявления, которые тянут на «измену Родины».

Напомним, 8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к ОИ-2024 года в нейтральном статусе. При этом речь идет только об индивидуальных видах программы, а сами атлеты должны соответствовать определенным критериям.

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