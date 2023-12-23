Подозреваемая в переброске мигрантов авиакомпания совершила первый рейс из Стамбула в Минск 23.12.2023, 15:22

Фото: airport.by

Стало известно, кто прибыл в Беларусь на борту первого самолета.

Авиакомпания Southwind Airlines выполнила первый рейс из Стамбула в Минск.

Первый рейс нового для белорусского рынка авиаперевозчика Southwind Airlines встретили накануне поздно вечером в Национальном аэропорту Минск, сообщает пресс-служба аэропорта.

Авиакомпания открыла регулярные полеты из Стамбула в Минск.

Встречать самолет приехали представители посольства Турции и замгендиректора аэропорта по внешнеэкономической деятельности Никита Середич. Первым рейсом в Минск прилетело руководство Southwind Airlines.

По словам Середича, Национальный аэропорт «Минск» продолжит работу по расширению сотрудничества с Southwind Airlines и выразил надежду, что в ближайшем будущем появится возможность видеть рейсы нового турецкого авиаперевозчика в Минске еще чаще.

Ранее сообщалось, что Southwind Airlines будет летать из Стамбула в Минск с 15 декабря, а время полета составит 3 часа и 10 минут. Судя по данным сервиса flightradar24.com, первый полет проходил над территорией ЕС, затем борт полетел в сторону России и уже из России влетел на территорию Беларуси.

СМИ утверждают, что авиакомпания пока не смогла получить разрешение МИД Беларуси на заход в воздушное пространство Беларуси со стороны ЕС.

Фото: airport.by

Фото: airport.by

Турецкая авиакомпания с российскими корнями Southwind Airlines начала работать в 2022 году в качестве чартерной компании, первоначально ориентируясь на сообщение между Турцией и Россией, однако позднее открыла и другие направления. Издание Bild, ссылаясь на внутренние выводы МВД Польши, сообщало о существовании «очень высокого риска» целенаправленной контрабанды нелегальных мигрантов в Западную Европу через новую авиакомпанию.

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