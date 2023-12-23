В Минске открыли магазин с двумя ценами на товар

В Минске открыли магазин с двумя ценами на товар4
- 23.12.2023, 15:43
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Как это работает?
В торговом центре «Сеница» открыли долгожданный объект – большой магазин–дискаунтер «Unistore опт & розница».
Портал Tochka.by решил посмотреть, в чем же особенность данного супермаркета. Делимся впечатлениями.
«Главный» в ТЦ «Сеница»
«Unistore опт & розница» стал якорным оператором пока еще полупустующего ТЦ, а значит, будет притягивать все больше посетителей.
Помимо этого жители рядом расположенного квартала по улице Казинца давно просили большой супермаркет с продуктами и бытовой химией. Ждали – и вот это случилось.
Две цены на один товар
Еще одна особенность магазинов «Unistore опт & розница» в том, что практически на все товары здесь установлены две цены: та, которая ниже, предназначена для оптовой закупки, а другая – для розницы.
Но самое главное, оптом могут закупаться как юридические лица, так и обычные покупатели.
«Что интересно, оптовая партия на каждый товар разная. Иногда, чтобы получить приличную скидку, нужно взять всего две единицы одного товара, иногда – больше. Все зависит от самого продукта. Причем на ценнике у нас сразу прописана в процентах экономия при условии опта. И это нравится нашим покупателям – как юридическим, так и физическим лицам», – рассказала порталу Tochka.by замдиректора по маркетингу ООО «ЮНИСТОР групп» Анна Каюн.
«Unistore опт & розница» в ТЦ «Сеница» стал шестым по счету магазином сети. Посетителей здесь обслуживают 10 касс.
«У нас шесть розничных касс и четыре оптовые. Причем сам магазин просторный, а практически все сотрудники работают в зале, чтобы постоянно пополнять полки товарами. Кроме того, водителям доступна бесплатная парковка торгового центра, что тоже удобно для наших покупателей», – отметила директор супермаркета Юлия Швед.
Ассортимент магазина
Сразу отметим, что торговый зал светлый и чистый. Толкотни быть не должно. Отдельно обустроены молочная витрина и колбасный отдел с деликатесами.
Много места отвели под свежие фрукты и овощи, которые хранятся в огромном зале–холодильнике.
Рядом – замороженные продукты и рыбные изделия. Есть прилавок с хлебом и выпечкой, стеллажи с бакалеей и напитками.
Нашлось место секциям с бытовой химией, товарами для животных и для дома. Продуманы экспозиции и с сезонными подборками товаров.
Смотрим на цены
Главный вопрос для всех покупателей – цена. К примеру, палка вареной колбасы «Мортаделла» стоит Br3,55, сыровяленая «Парма» – Br8,15, а кило грудинки – Br13,99.
Упаковка слабосоленой форели обойдется в Br8,5, банка красной икры – в Br11,49, а шпрот – в Br2,59.
Среди бакалейных рядов можно найти банку горошка за Br2,39 и оливок за Br2,65. Полтора литра Coca-Cola стоит Br2,59.
Новогоднее предложение
К слову, в «Unistore опт & розница» по 31 декабря действуют специальные цены на 24 товара к праздничному столу.
«Это те товары, без которых мы не представляем новогодний стол – и красная рыба, и колбаса, и горошек, и крабовые палочки со шпротами. Конечно, по очень выгодной цене можно взять напитки и детские подарки. Также у нас есть акция «Розница = опт», когда по оптовой, более низкой цене мы продаем товары даже в случае покупки одной единицы. Список таких акционных товаров большой. И мы постоянно будем предлагать покупателям наших магазинов интересные акции», – рассказала Анна Каюн.
Торжественно и с покупателями
Отметим, что открывали шестой по счету магазин «Unistore опт & розница» в Курасовщине торжественно, с перерезанием ленточки.
Многие покупатели пришли заранее, до открытия, чтобы купить товары по выгодной цене.
Впрочем, администрация магазина отметила, что товаров по «вкусным» ценам всегда будет много и хватит всем.