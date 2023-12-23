В Минске открыли магазин с двумя ценами на товар 4 23.12.2023, 15:43

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Как это работает?

В торговом центре «Сеница» открыли долгожданный объект – большой магазин–дискаунтер «Unistore опт & розница».

Портал Tochka.by решил посмотреть, в чем же особенность данного супермаркета. Делимся впечатлениями.

«Главный» в ТЦ «Сеница»

«Unistore опт & розница» стал якорным оператором пока еще полупустующего ТЦ, а значит, будет притягивать все больше посетителей.

Помимо этого жители рядом расположенного квартала по улице Казинца давно просили большой супермаркет с продуктами и бытовой химией. Ждали – и вот это случилось.

Две цены на один товар

Еще одна особенность магазинов «Unistore опт & розница» в том, что практически на все товары здесь установлены две цены: та, которая ниже, предназначена для оптовой закупки, а другая – для розницы.

Но самое главное, оптом могут закупаться как юридические лица, так и обычные покупатели.

«Что интересно, оптовая партия на каждый товар разная. Иногда, чтобы получить приличную скидку, нужно взять всего две единицы одного товара, иногда – больше. Все зависит от самого продукта. Причем на ценнике у нас сразу прописана в процентах экономия при условии опта. И это нравится нашим покупателям – как юридическим, так и физическим лицам», – рассказала порталу Tochka.by замдиректора по маркетингу ООО «ЮНИСТОР групп» Анна Каюн.

«Unistore опт & розница» в ТЦ «Сеница» стал шестым по счету магазином сети. Посетителей здесь обслуживают 10 касс.

«У нас шесть розничных касс и четыре оптовые. Причем сам магазин просторный, а практически все сотрудники работают в зале, чтобы постоянно пополнять полки товарами. Кроме того, водителям доступна бесплатная парковка торгового центра, что тоже удобно для наших покупателей», – отметила директор супермаркета Юлия Швед.

Ассортимент магазина

Сразу отметим, что торговый зал светлый и чистый. Толкотни быть не должно. Отдельно обустроены молочная витрина и колбасный отдел с деликатесами.

Много места отвели под свежие фрукты и овощи, которые хранятся в огромном зале–холодильнике.

Рядом – замороженные продукты и рыбные изделия. Есть прилавок с хлебом и выпечкой, стеллажи с бакалеей и напитками.

Нашлось место секциям с бытовой химией, товарами для животных и для дома. Продуманы экспозиции и с сезонными подборками товаров.

Смотрим на цены

Главный вопрос для всех покупателей – цена. К примеру, палка вареной колбасы «Мортаделла» стоит Br3,55, сыровяленая «Парма» – Br8,15, а кило грудинки – Br13,99.

Упаковка слабосоленой форели обойдется в Br8,5, банка красной икры – в Br11,49, а шпрот – в Br2,59.

Среди бакалейных рядов можно найти банку горошка за Br2,39 и оливок за Br2,65. Полтора литра Coca-Cola стоит Br2,59.

Новогоднее предложение

К слову, в «Unistore опт & розница» по 31 декабря действуют специальные цены на 24 товара к праздничному столу.

«Это те товары, без которых мы не представляем новогодний стол – и красная рыба, и колбаса, и горошек, и крабовые палочки со шпротами. Конечно, по очень выгодной цене можно взять напитки и детские подарки. Также у нас есть акция «Розница = опт», когда по оптовой, более низкой цене мы продаем товары даже в случае покупки одной единицы. Список таких акционных товаров большой. И мы постоянно будем предлагать покупателям наших магазинов интересные акции», – рассказала Анна Каюн.

Торжественно и с покупателями

Отметим, что открывали шестой по счету магазин «Unistore опт & розница» в Курасовщине торжественно, с перерезанием ленточки.

Многие покупатели пришли заранее, до открытия, чтобы купить товары по выгодной цене.

Впрочем, администрация магазина отметила, что товаров по «вкусным» ценам всегда будет много и хватит всем.

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