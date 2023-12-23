Не только звезда: чем можно украсить верхушку новогодней елки 23.12.2023, 15:58

Праздничный интерьер можно сделать более оригинальным.

Хозяева пытаются придумать что-нибудь интересное, чтобы стильно и оригинально украсить елку на Новый год. На это влияет цвет, форма украшений и одним из главных элементов является верхушка, которая создает полный образ новогоднего дерева.

Звезда – это самое популярное украшение, которое используют из года в год.

Но OBOZ.UA нашел другие способы, которыми можно дополнить «образ» елки.

Шапка Санты

Такое украшение сделает ваше новогоднее дерево оригинальным и современным. Красный цвет идеально сочетается с темно-зеленым цветом веток. Просто наденьте шапку на верхушку и елка засияет по-новому.

Бант

Это менее распространенный способ украсить елку, потому что большинство привыкли вешать банты на ветки. Выберите красивую и блестящую ткань золотистого или красного цвета и завяжите большой бант на вершине дерева. Также можно купить готовый декор в магазине или заказать в интернете.

Снежинка

Если вы выбрали натуральный стиль для елки, то есть использовали украшения только из натуральных материалов, то на макушку идеально подойдет снежинка. Для этого вам нужно освоить уроки рукоделия. Выбирайте хлопок или лен, чтобы вырезать красивую и пышную снежинку. Внутри установите маленькую проволоку, чтобы украшение имело форму и с помощью ленты привяжите к верхушке.

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