В Полоцком районе водитель авто не вписалась в поворот и машина упала в реку

В Полоцком районе водитель авто не вписалась в поворот и машина упала в реку3
- 23.12.2023, 16:07
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Погиб 11-летний ребенок.
Смертельное ДТП произошло в Полоцком районе 23 декабря вблизи деревни Заскорки, сообщило ГАИ Витебщины.
По предварительной информации, водитель Audi на закруглении дороги не справился с управлением, в результате авто съехало на обочину, опрокинулось и упало в реку.
Погиб, находившийся в машине 11-летний ребенок, 55-летняя водитель машины и 38-летняя пассажирка доставлены в УЗ «Полоцкая ЦГБ».