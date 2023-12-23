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В Полоцком районе водитель авто не вписалась в поворот и машина упала в реку

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  • 23.12.2023, 16:07
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В Полоцком районе водитель авто не вписалась в поворот и машина упала в реку

Погиб 11-летний ребенок.

Смертельное ДТП произошло в Полоцком районе 23 декабря вблизи деревни Заскорки, сообщило ГАИ Витебщины.

По предварительной информации, водитель Audi на закруглении дороги не справился с управлением, в результате авто съехало на обочину, опрокинулось и упало в реку.

Погиб, находившийся в машине 11-летний ребенок, 55-летняя водитель машины и 38-летняя пассажирка доставлены в УЗ «Полоцкая ЦГБ».

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