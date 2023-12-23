ВСУ уничтожили еще 1040 оккупантов и более 15 танков 3 23.12.2023, 16:14

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Генштаб Вооруженных сил Украины обновил потери РФ.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще 1040 российских террористов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 352 390 единиц личного состава. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.12.23 ориентировочно составили:

- личного состава - около 352 390 (+1040) человек ликвидировано;

- танков - 5854 (+17) ед.;

- боевых бронированных машин - 10871 (+28) ед.;

артиллерийских систем - 8286 (+36) ед.;

- РСЗО - 932 (+0) ед.;

средства ПВО - 611 (+0) ед.;

- самолетов - 327 (+3) ед.;

- вертолетов - 324 (+0) ед.;

- БПЛА оперативно-тактического уровня - 6384 (+19) ед.;

- крылатые ракеты - 1613 (+0) ед.;

- корабли/катера - 22 (+0) ед.;

- подводные лодки - 1 (+0) ед.;

- автомобильной техники и автоцистерн - 10995 (+51) ед.;

- специальная техника - 1223 (+6) ед.

Какая ситуация на фронте?

Как пишут аналитики Института изучения войны (ISW), украинские военные:

- вели позиционные бои к востоку от Клищеевки Донецкой области;

- продолжили позиционные бои в западной части Запорожской области;

- сохраняют позиции на левом берегу Херсонской области.

Согласно данным Генерального штаба Украины, за прошедшие сутки военные отбили 40 атак противника на Авдеевском направлении, а также продолжают истощать врага на Мелитопольском направлении.

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