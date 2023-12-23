Насколько подорожал «новогодний стол» за год? 23.12.2023, 16:23

Посчитали в регионах.

Новогодние праздники – это и подарки, и корпоративы, и наряды новые, то есть расходы немалые. Как их распределить, чтобы на все хватило? А еще главный новогодний стол. Сколько денег на него запланировать? Посчитала и сравнила с аналогичными расходами годичной давности журналист «Вечернего Бобруйска» Галина Покровская:

- В прошлом, 2022 году, в декабре, закупаясь в супермаркете «Грин», я посчитала во сколько обойдется новогодний стол. Меню составила из традиционных новогодних блюд для семьи из 4 человек, двое из которых – дети. В него вошли: салат «Оливье», красная икра, мандарины, шампанское, одно мясное блюдо, колбасная и овощная нарезки, картофельное пюре, фрукты, сок, минеральная вода и коробка зефира в шоколаде к чаю. Итого: 161 руб. 87 коп.

Спустя год, во второй декаде декабря, в том же супермаркете «Грин» изучила цены тех же продуктов для того же количества людей.

Итак:

Мандарины. В прошлом году 1 кг их купила за 4,99 руб. В декабре 2023-го самый дешевый их вариант в «Грине» стоил 5,49 руб., но вид у них совсем непригодный для праздничного стола. Следующая ценовая категория – 7,99 руб. – пришлось брать.

В 2022-м для фруктовой тарелки брала еще две хурмы (по цене 4,85 руб. за кг), веточку винограда (по цене 7,45 руб. за кг) и 1 кг яблок (2,50 руб.). В 2023-м самые дешевые яблоки стоили 2,84 руб., за две хурмы заплатила 2,70 руб. (по 6,99 руб. за 1 кг). Выбор винограда был скудным – всего три позиции, и все три имели не совсем товарный вид. С трудом выбрала веточку черного, заплатив 3,34 руб. (по 7,99 руб./кг).

Для сведения: в продаже годом ранее были свежие дыни (11,99 руб./кг), свежие ананасы (5,99 руб./кг), арбузы (7,99 руб./кг), клубника (99,95 руб./кг). 20 декабря (день посещения «Грина» уже в 2023-м) ни дынь, ни арбузов в продаже не было. 1 кг ананасов стоил 12,99 руб.

Выкладчица товаров уверяла, что ананасы на скидках еще будут, но назвать их стоимость не смогла. Двумя днями ранее ананасы с «красными» ценниками «Грин» действительно предлагал – за 6,99 руб. Фасованная свежая клубника (весом 125 гр) стоила 10,99 руб., то есть 87,92 руб./кг. Из экзотов были только голубика свежая из Перу – 27,99 руб. за 250 гр. при цене 111,96 руб./кг, манго за 11.99 за 1 кг и кокосы – 8,99 руб./кг.

Основным мясным блюдом в прошлом году была свинина запеченная под грибной «шубой». Килограмм свинины для отбивных обошелся тогда в 15,95 руб., за сыр «Губернский с ароматом топленого молока» заплатила 6,14 руб. за 384-граммовый брусок (15,99 руб./кг), за две крупные луковицы – 1,15 руб. (1,82 руб./кг), грибы шампиньоны – 4 руб. за 500 г (7,99 руб./кг) и 400-граммовая упаковка майонеза «Столичный» – 3,79 руб.

«Мясо под «шубой» 2023 года: свинины для отбивных не было в продаже, пришлось брать шейную часть, заплатив 17,99 руб./кг., за сыр «Сливочный вкус» (300 гр.) заплатила 6,35 руб. при цене 21.06 руб./кг., за две луковицы – 57 копеек при цене 1,38 руб./кг., за грибы шампиньоны (500 гр.) – 4,25 руб., за 400-граммовую упаковку майонеза – 2,69 руб. (был на скидке).

Для мясной нарезки в прошлом году брала 300 г буженины копчено-вареной за 5,70 руб. (16,40 руб./кг) и 500 г колбасы «Оригинальной» – 14 руб. (28,07 руб./кг).

С целью разнообразить мясную тарелку купила сыра твердого «Ле Шале» за 6,03 руб. за 200-граммовый кусочек (30,15 руб./кг), и украсила ее маслинами без косточек «Лорадо» (Испания) – 2,82 руб. за 314 г.

Мясная нарезка через год заметно подорожала. Во-первых, в «Грине» с трудом нашла только один вид буженины – за 18,08 руб./кг, заплатив 5,40 руб. за 300 гр. Во-вторых, не нашли ни колбасы «Оригинальной», ни ее аналог за прошлогоднюю цену. Остановила выбор на салями «Каўбаса італьянская», заплатив 8,44 руб. за 330 гр. (цена 1 кг – 25,58 руб.), за сыр «Льняны густ» (228 гр.) заплатила 4,39 руб. при цене 19.24 руб./кг., за испанские оливки «Лорадо» – 5,19 руб. за 314 гр. (были на скидке, остальной ассортимент – дороже 6 рублей).

Для овощной нарезки в прошлом году покупала два перца красных свежих – 2,65 руб. (11,81 руб./кг), один огурец – 2,19 руб. (7,76 руб./кг), полкило помидоров – 2,80 руб. (5,59 руб./кг) и пучок зелени (петрушка, 70 г) – 1,78 руб.

Через год на этот же набор расходы составили: один перец красный – 3,10 руб. при цене 13,95 руб./кг, один перец желтый – 3,57 руб. при цене 12,75 руб./кг, один огурец – 2,22 руб. при цене 7,40 руб./кг, полкило томатов (точнее 692 гр.) – 7,79 руб. при цене 11,25 руб./кг., пучок петрушки (170 гр.) – 2,27 руб.

Для салата «Оливье» в 2022-м брала баночку зеленого горошка «Хайни» (Польша, 400 г) за 3,97 руб.; куриную грудку – 7 руб. за 800 г (8,49 руб./кг); одну большую морковь – 45 коп. (1,41 руб./кг); огурец свежий – 2,19 руб.(7,76 руб./кг), майонез «Столичный» (400 г) – 3,79 руб., десяток яиц стоил 2,97 руб., для салата понадобится 5 штук – 1,50 руб. , картофель (и для салата, и для гарнира) – 3,64 руб. за 2 кг (1,82 руб./кг).

Спустя год, перечисленный выше набор стоит: баночка зеленого горошка «Хайни» (Польша, 400 г) – 4,39 руб., куриная грудка – 7 руб. за 800 г (8,42 руб./кг); одна большая морковь – 69 копеек при цене 1,08 руб./кг; свежий огурец – 2,22 руб. (7,40 руб./кг), 400-граммовую упаковку майонеза – 2,69 руб., 5 штук яиц – 1,72 руб. (1 десяток – 3.44 руб.), картофель (и для салата, и для гарнира) – 2 руб. за 2 кг (92 коп./кг).

За 140-граммовую баночку икры лососевой, красной в прошлом году заплатили 24,59 руб. (175,64 руб./кг). Для подачи ее к столу покупала вафельные корзиночки за 2,22 руб. В продаже была и черная икра – 50-граммовая баночка стоила 139,99 руб. (цена 1 кг– 2 799,80 руб.).

Перед встречей 2024 года икру красную лососевую в «Грине» продавали (на скидках) за 11.99 руб. (баночка весом 105 гр.), то есть 1 кг за 115,19 руб. Икра осетровая черная тоже была в продаже: 209,99 за баночку весом 56,8 гр., то есть 1 кг стоит 3 697, 01 руб. Одна моя знакомая про такие продукты говорит: не еда, а музейные экспонаты.

За упаковку тарталеток для подачи икры заплатила 5,03 руб.

Цены на напитки в конце 2022 года: шампанское «Советское полусухое» – 7,69 руб. Вариант подороже – «Советское выдержанное Радзивилл брют» – 18,29 руб. Бутылка минеральной воды «Боржоми» (0,75 л) – 3,99 руб. 1 л сока яблочного без сахара «Добрый» – 3,04 руб.

Спустя год: шампанское «Советское» – 8,79 руб. Вариант подороже – «Советское выдержанное Радзивилл брют» – 19,69 руб. Бутылка минеральной воды «Боржоми» (0,75 л) – 3,74 руб. 1 л сока яблочного без сахара «Добрый» – 3,02 руб.

За полбулки хлеба в прошлом году заплатила 1 руб., в 2023-м – 1,73 руб. Упаковка чая «Теss» за год подешевела с 5,37 до 3,49 руб. (скидочный вариант). Цена коробки зефира в шоколаде бобруйского производства выросла с 10,88 руб. до 13.99 руб.

Итого: новогодний стол для встречи 2024-года обошелся в 174 руб. 26 коп, а годом ранее, напомню, за него заплатила 161 руб. 87 коп.

А сколько вы планируете потратить на праздничный стол?

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